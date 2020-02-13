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أخبار العالم

استقالة ساجد جاويد أول وزير مسلم في الحكومة البريطانية

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:44 م
وزير الخزانة البريطاني
وزير الخزانة البريطاني السابق ساجد جاويد
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أحمد محرم
ذكرت قناة "العربية" أن وزير الخزانة البريطاني، ساجد جاويد، تقدم باستقالته من الحكومة البريطانية، في خطوة مفاجئة في الوقت الذي يجري فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون تغييرات في حكومته المحافظة.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يحتفظ جاويد، الذي كان أول مسلم يتولى منصبًا وزاريًا في بريطانيا، بمنصبه في مجلس الوزراء. لكن المتحدث باسمه أكد استقالته اليوم الخميس.



وجاءت استقالة جاويد عقب تقارير تفيد بخلافه مع مستشار جونسون، دومينيك كامينجز.

وكان من المقرر أن يقدم جاويد ميزانيته السنوية الشهر المقبل.

ومن المرجح أن تتسبب استقالة جاويد في اضطراب الحكومة لأنها تواجه تحديات التفاوض بشأن علاقة جديدة مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية هذا العام.
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