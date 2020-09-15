اليوم.. فتح مصلى السيدات بمسجد الشربتلي في التجمع الخامس

يفتح ظهر اليوم، مسجد حسن الشربتلي، بالتجمع الخامس، أبوابه أمام مصلي السيدات من أجل الصلاة فيه.





وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر فتح مصلى لأداء السيدات الصلاة به اعتبارًا من ظهر اليوم الثلاثاء في أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وذلك بناء على الجدول الذي قدمته واعظات الأوقاف للإشراف على إقامة الصلوات بمصلى السيدات بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.



