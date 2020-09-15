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ديني

اليوم.. فتح مصلى السيدات بمسجد الشربتلي في التجمع الخامس

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 07:45 ص
مسجد الشربتلي في
مسجد الشربتلي في التجمع الخامس
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محمد شحتة
يفتح ظهر اليوم، مسجد حسن الشربتلي، بالتجمع الخامس، أبوابه أمام مصلي السيدات من أجل الصلاة فيه.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرر فتح مصلى لأداء السيدات الصلاة به اعتبارًا من ظهر اليوم الثلاثاء  في أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وذلك بناء على الجدول الذي قدمته واعظات الأوقاف للإشراف على إقامة الصلوات بمصلى السيدات بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس. 

واشترط الوزير على أن فتح المصلى قبل الصلاة بعشر دقائق ويغلق بعدها بعشر دقائق، مع التزام من تحضر للصلاة بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة علامات التباعد، مع عدم السماح بأداء الدروس أو عقد جلسات تلاوة أو غيرها وقصر الأمر على أداء الصلاة، مع عدم فتح دورات السيدات ، و بذات الضوابط التي تقام بها الصلوات بمصلى السيدات بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها.
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