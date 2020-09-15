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سيارات

كيفية اختبار الفتيس الأوتوماتيك و معرفة الأعطال بنفسك

الثلاثاء 15/سبتمبر/2020 - 05:07 م
الفتيس الاوتوماتيك
الفتيس الاوتوماتيك
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اشرف عطية
يفضل الكثير من سائقي السيارات قيادة سيارة بفتيس اوتوماتيك خصوصا في الاماكن المزدحمة لانة لا يحتاج تدخل من من السائق لتغيير السرعة بل يقوم هو بهذا الامر . 


ولكن في بعض الاحيان يواجة السائقين بعض المشاكل في الفتيس الاوتوماتيك و لا يعلموا هل هذة اعطال ام سوء استخدام ففي هذا السياق نعرض عليكم كيفية اختبار الفتيس الاوتوماتيك.

كيفية اختبار الفتيس الاوتوماتيك و تكتشف الاعطال بنفسك : 

1– قم بالتحرك بالسيارة على طريق سريع و قد مسرعا حتى يقوم الفتيس بنقل السرعات من الغيار الأول إلى الغيار الأخير . 

2-قم بأختيار الوضع sport ان وجد او ds و راقف النقلات . 

3– لاحظ الفتيس جيدا هل يقوم بنقل السرعات بسهولة وسلاسة ام بصعوبة .

4- في حالة استخدام الوضع الرياضي للسيارة يجب أن يكون تسارع السيارة أقوى من الطبيعي فلاحظ ذلك . 

5-عند نقل السرعات راقب عداد RBM هل سيصل إلى 2.5 أو 3 ام لا . 

6- لاحظ انة في حالة  sport  او ds سيصل المؤشر إلى 4 أو 5 .

7-قم بتجربة غيار L في المطالع ولصعبة وراقب السيارة 

بعد تجربة الاسياء السابقة لاحظ السيارة هل ستكون طبيعية و سستم عملية الانتقال من السرعات المختلفة بسلاسة او لا ان تمت بسلاسة فهذا دليل علي جودة الفتيس و ان تمت بصعوية و مصاحبة لصدور اصوات او الاحساس برجة او تباين في السحب فهذا دليل علي عطل في الفتيس او في القواعد . 
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