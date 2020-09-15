كيفية اختبار الفتيس الأوتوماتيك و معرفة الأعطال بنفسك

يفضل الكثير من سائقي السيارات قيادة سيارة بفتيس اوتوماتيك خصوصا في الاماكن المزدحمة لانة لا يحتاج تدخل من من السائق لتغيير السرعة بل يقوم هو بهذا الامر .









ولكن في بعض الاحيان يواجة السائقين بعض المشاكل في الفتيس الاوتوماتيك و لا يعلموا هل هذة اعطال ام سوء استخدام ففي هذا السياق نعرض عليكم كيفية اختبار الفتيس الاوتوماتيك.





كيفية اختبار الفتيس الاوتوماتيك و تكتشف الاعطال بنفسك :





1– قم بالتحرك بالسيارة على طريق سريع و قد مسرعا حتى يقوم الفتيس بنقل السرعات من الغيار الأول إلى الغيار الأخير .





2-قم بأختيار الوضع sport ان وجد او ds و راقف النقلات .





3– لاحظ الفتيس جيدا هل يقوم بنقل السرعات بسهولة وسلاسة ام بصعوبة .





4- في حالة استخدام الوضع الرياضي للسيارة يجب أن يكون تسارع السيارة أقوى من الطبيعي فلاحظ ذلك .





5-عند نقل السرعات راقب عداد RBM هل سيصل إلى 2.5 أو 3 ام لا .





6- لاحظ انة في حالة sport او ds سيصل المؤشر إلى 4 أو 5 .





7-قم بتجربة غيار L في المطالع ولصعبة وراقب السيارة





بعد تجربة الاسياء السابقة لاحظ السيارة هل ستكون طبيعية و سستم عملية الانتقال من السرعات المختلفة بسلاسة او لا ان تمت بسلاسة فهذا دليل علي جودة الفتيس و ان تمت بصعوية و مصاحبة لصدور اصوات او الاحساس برجة او تباين في السحب فهذا دليل علي عطل في الفتيس او في القواعد .