الأولى من نوعها .. قبيلة الحميدات تعقد مجمعا انتخابيا للاتفاق على مرشح من أبنائها ..شاهد

عقدت قبيلة الحميدات بقنا، مجمعا انتخابيا بحضور المئات من أبناء القبيلة، لاختيار أحد أبنائها لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة، فى تجربة ديمقراطية تعد الأولى من نوعها فى صعيد مصر.





اعتبر أبناء القبيلة، أن المجمع الإنتخابى بكل لجانه الأساسية هو الآلية الشرعية الوحيدة لتوافق الحميدات في كافة شئونها والمجمع مستمدا شرعيته من دعم جميع عائلات الحميدات ومن التجربة الأولى عام 2014 التى نالت ثقة الحميدات و أفرزت مرشح واحد لخوض الانتخابات البرلمانية.





قال ياسين نصر ياسين، رئيس اللجنة المنظمة للمجمع الانتخابى، يتكون المجمع من ٤ لجان، الأولى لجنة الشيوخ، و تتكون من 60 عضو من عائلات الحميدات وهى مجلس عرفى للبت في القضايا الخلافية ملتزما وضامنا لبنود المجمع الانتخابى الموضحة في الميثاق، و الثانية لجنةالإقتراع وتتكون من 600 ناخب" 60 من كل بدنة" ويتم اختيارهم من قبل عائلاتهم مع مراعاة التمثيل الجيد للشباب تحت 40 سنة بنسبة 50% و لمن فوق الـ 40 سنة بنسبة 50%.





وأضاف والثالثة لجنة المحكمين وتتكون من 10 أعضاء كل عضو يمثل عائلة من العائلات الـ 10 ولهم صلاحيات متخصصة فى إجراء انتخابات المجمع الانتخابى وصلاحية المشاركة مع لجنة الشيوخ فى إتخاذ القرار، أما الرابعة، فهى اللجنة المنظمة للمجمع الانتخابى، و تتكون 100 عضو قابلة للزيادة حسب الحاجة وتقسم اللجنة المنظمة لعدة لجان فرعية متخصصة يلتزم بها المرشح المتفق عليه التزاما تاما خلال الفترة التي يخوض فيها السباق الانتخابي.





وأشار محمد عبدالوهاب، عضو اللجنة المنظمة، إلى أن هناك بنود حاكمة للمجمع الإنتخابى، من ضمنها إجراء انتخابات المجمع الانتخابى للحميدات بشكل دوري قبل إجراء انتخابات للمجالس النيابية بغرفتيها" مجلس الشيوخ ومجلس النواب" والمجالس المحلية بوقت كافى ضمانًا لجودة العمل داخله وتكون نتيجة هذه الانتخابات ملزمة للمرشحين و لكل عائلات الحميدات التزاما تاما حفاظًا على النسيج الاجتماعي للقبيلة و تكون لجنة الشيوخ ولجنة المحكمين واللجنة المنظمة ضامنا لبنود المجمع الانتخابى.





وأضاف عبدالوهاب، و تتم هذه العملية الانتخابية تحت إشراف المجمع الانتخابى بكل لجانه وعن طريق الاقتراع السرى المباشر، و فى حالة تقدم مرشح واحد للمجمع الانتخابي فهو إذن مرشح الحميدات بالتزكية و يتمتع بالشرعية التى يمنحها له المجمع الإنتخابى الممثل فى لجانه الأربع الأساسية، و فى حالة خرق إتفاق الحميدات من أى مرشح أو عائلة سيكون المجمع الانتخابى بكل لجانه ضده وضدهم وله صلاحية وضع آلية قوية لمعاقبته عقوبة مناسبة بحكم عرفى يصدر عن لجنتى الشيوخ والمحكمين.





وأكد عبدالوهاب، أن المرشح المختار يلتزم بحد أدنى للإنفاق" مبلغ مالي" وهذا المبلغ مناسب متغير القيمة ويتم تحديدها عن طريق لجنة الشيوخ ولجنة المحكمين واللجنة المنظمة للمجمع الانتخابى وعند نقض المرشح المختار لهذا البند يجوز للجنة الشيوخ والمحكمين واللجنة المنظمة للمجمع سحب الشرعية منه وتحديد عقوبة مناسبة له متماشية مع الأحكام العرفية و لا يحق للمرشح بأن يخوض أى انتخابات برلمانية ومحلية، فيما يتحمل أعضاء اللجنة المنظمة للمجمع الانتخابى وعدد أعضائها 100 عضو تكلفة المجمع الانتخابى من أوراق وأدوات المستخدمة فى عملية الإقتراع، بالإضافة إلى جميع مصروفات المؤتمر الإنتخابى العام.





و قال أنور الصغير، عضو لجنة التحكيم، يلتزم المرشحين المحتملين المتقدمين للمجمع الانتخابى بمبلغ مالى يتم تحديده من اللجنة المنظمة للمجمع الانتخابى للتبرع به بطريقة رسمية فى حساب أحد جمعيات الحميدات لصالح الأعمال الخيرية، مع التأكيد على أهمية دور المرأة الحميدية فى المنظومة السياسية وسيكون لها دورا مهما في تشكيل المجمع الانتخابى وخصوصا فى اللجنة المنظمة بعد الإنتهاء من فاعليات المجمع الانتخابى للحميدات.





وأضاف الصغير، كما يتم التأكيد على أهمية إستمرار اللجنة المنظمة للمجمع الانتخابى فى العمل مع المرشح المختار حتى انتهاء العملية الانتخابية وتقسم اللجنة المنظمة للمجمع إلى عدة لجان فرعية ونوعية حسب الحاجة لدعم المرشح فى السباق الانتخابي وهذا البند ملزم ولا يجب نقضه، و يقسم المرشح المتقدم للمجمع الانتخابى بقسم ميثاق الشرف وصياغته " أقسم بالله العظيم أن التزم بنتيجة المجمع الانتخابى وبدعم المرشح الذى حاز على ثقة الناخبين".





و أوضح الصغير، بأنه يتم تشكيل لجنة مصغرة مؤقتة من اختيار المرشح الذى حاز على ثقة الناخبين وتسمى اللجنة الخماسية ومكونة من" المرشح، عضو من لجنة الشيوخ من عائلة غير عائلة المرشح، عضو من لجنة المحكمين، عضو من اللجنة المنظمة للمجمع، عضو من إختيار المرشح من خارج المجمع الانتخابى" ولهذه اللجنة كاملة الحرية فى الاتفاقيات والتحالفات السياسية وإدارة الموارد المالية اللازمة فى العملية الانتخابية بالتنسيق مع المرشح فقط ولا يجوز أن يتعامل و يتحدث عضو أو أكثر مع أى شخص أو جهة منفردًا.

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