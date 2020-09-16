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فن

شاهد.. أول ظهور لـ حمو بيكا بعد زواجه

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:16 ص
صدى البلد
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رنا اشرف - شروق حمدى
نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

الصورة التي نشرها حمو بيكا، هي الأولى له منذ زفافه من عدة أيام، وظهر خلالها وهو يجلس في منزله بجواره "دمية" نمر.

وعلق حمو بيكا علي صورته: "الف حمد وشكر ليك يارب عالنعمه اللي انا فيها.. ومع أطيب واحن زوجه في حياتي.. وعقبال كل بنت وكل شاب.. حبيبي يا ربنا".

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واحتفل حمو بيكا، الخميس الماضي، 10 سبتمبر، بحفل زفافه في الإسكندرية، وتداول رواد السوشيال ميديا صورة لـ بيكا من داخل حفل الزفاف وهو يرتدي بذلة بيضاء اللون. 

وكان حمو بيكا، أعلن عن إقامة حفل زفافه في الإسكندرية، بعد عودته لخطيبته التي كان قد انفصل عنها.

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