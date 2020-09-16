وزير التعليم: أصبح لدينا خبرة فى الامتحانات الإلكترونية وسنعتمد على بنك الأسئلة.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه أصبح لدينا بنوك أسئلة للثانوية العامة ، موضحا أن المركز القومى للامتحانات هو من يضع الأسئلة التى سنعتمد عليها فى الامتحانات القادمة، لافتًا إلى أنه يتم اجراء امتحان لمليون و800 ألف طالب فى نفس الوقت.





وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال كلمته بفعاليات افتتاح عدد من المنشآت التعليمية، بحضور الرئيس السيسي، أنه أثناء فترة كورونا تم عمل 10.5 مليون امتحان اليكترونى واصبح لدينا خبرة كبيرة في هذا الشان، مشيرًا إلى أن الفصول الذكية فكرة لحل مشكلة الكثافات الطلابية والفصول الواحدة.





وتابع ان ذوى الاحتياجات الخاصة فئة مهمة ، وتم عمل اطار للمناهج الجديدة خاصة للمكفوفين والصم ، منوهًا إلى أن عدد الطلبة فى مدارس الدمج وصل إلى 120 الف طالب فى اخر سنتين.





وأوضح انه فى أكتوبر 2018 تم التكليف ببناء مركز مجمع لذوى الاحتياجات الخاصة ويخدم 200 من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما أنه يتم الاهتمام بالتكنولوجيا التطبيقية للخروج بمنتج تعليم فنى وبالتنسيق مع التعليم العالى مما يصب فى الجامعات التكنولوجية.





وأشار إلى أن هناك مجموعات من المدارس الصناعية بالتعاون مع وزارة الصناعة ورجال الصناعة فى مصر وهم 20 مدرسة وعليهم اقبال كبير، مضيفًا يتم حصول معظم الطلبة على عمل حتى قبل التخرج لأن الشريك الصناعى يوظفهم ويوفر لهم وظائف بمرتبات كبيرة فور التخرج.