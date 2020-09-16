AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس السيسي يفتتح الجامعة اليابانية بالإسكندرية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 03:11 م
الرئيس السيسي يفتتح
الرئيس السيسي يفتتح الجامعة اليابانية بالإسكندرية
Advertisements
فرح علاء الخولي
يفتتح الرئيس السيسي الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، بالإضافة إلى مجموعة من الجامعات الأهلية.

ويقوم الرئيس بعمل جولة تفقدية لافتتاح عدد من المشروعات التعليمية والجامعات الأهلية في محافظة الإسكندرية، ويستمع الرئيس لشرح مجموعة من الطلاب عن مشروعات تخرجهم وتضمن السلامة البيئية والتنمية المستدامة.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنه من المطلوب من كل طالب أن يقوم بتطبيق ما درسه من خلال مشروعات عملية مفيدة وصديقة للبيئة وتحقق ما درسه، وتكون مواكبة للمستقبل وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يفتتح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب.. اليوم

بث مباشر.. السيسي يفتتح الجامعة اليابانية وجامعات أهلية

قبل أن يفتتحها الرئيس اليوم.. كل ما تريد معرفته عن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

شاهد| لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا تمهيدًا لافتتاحها

بتلاوة القرآن الكريم.. بدء مراسم افتتاح الجامعة المصرية اليابانية بحضور الرئيس السيسى.. فيديو

كان فى قلق.. الرئيس السيسى يوجه رسالة للمشككين بإنجازات الدولة.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد سرقة موبايل من صاحبه.. «قرد» يلتقط سلسلة من السيلفي لنفسه.. شاهد

السيسي للمصريين: هو ده رد الجميل؟

العناية الإلهية أنقذتني.. فاتن الحلو تروى لحظة هجوم أسد عليها | شاهد

عمرها 125 مليون سنة.. قصة النائم الأبدي المدفون حيا تحت الأرض

طارق يحيى يصل الزمالك لقيادة أول تدريب بعد رحيل كارتيرون

السيسي لـ وزير التعليم: أعتقد دلوقتي المصريين راضيين عنك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حافل بالمفاجآت.. جولة داخل أكبر متحف للشوكولاتة في العالم.. شاهد

شاهد.. احتفال طارق العريان بزواج ابن شقيقته

عمرها 125 مليون سنة.. قصة النائم الأبدي المدفون حيا تحت الأرض