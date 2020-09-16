الرئيس السيسي يفتتح الجامعة اليابانية بالإسكندرية

يفتتح الرئيس السيسي الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، بالإضافة إلى مجموعة من الجامعات الأهلية.





ويقوم الرئيس بعمل جولة تفقدية لافتتاح عدد من المشروعات التعليمية والجامعات الأهلية في محافظة الإسكندرية، ويستمع الرئيس لشرح مجموعة من الطلاب عن مشروعات تخرجهم وتضمن السلامة البيئية والتنمية المستدامة.





وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إنه من المطلوب من كل طالب أن يقوم بتطبيق ما درسه من خلال مشروعات عملية مفيدة وصديقة للبيئة وتحقق ما درسه، وتكون مواكبة للمستقبل وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.