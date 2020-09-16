الأنشطة الطلابية متاحة.. رئيس الجامعة التكنولوجية ببني سويف: نستقبل 300 طالب هذا العام

قال الدكتور سيد عبد القادر رئيس الجامعة التكنولوجية بمحافظة بني سويف إن الجامعة تستهدف استقبال 300 طالب للعام الدراسي الجديد، مع مراعاة الاهتمام بالأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها الثقافية والرياضية والاجتماعية ، كما أن الطلاب يقومون بالعديد من الانشطة على حسب تخصصاتهم وهي ما تسمى بالانشطة التطبيقية بحيث تحتوي على 70% من الجانب العملي و 30% من الجانب النظري .





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