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تعليم

الأنشطة الطلابية متاحة.. رئيس الجامعة التكنولوجية ببني سويف: نستقبل 300 طالب هذا العام

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 04:31 م
رئيس الجامعة التكنولوجية
رئيس الجامعة التكنولوجية
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قسم التعليم
قال الدكتور سيد عبد القادر رئيس الجامعة التكنولوجية بمحافظة بني سويف إن الجامعة تستهدف استقبال 300 طالب للعام الدراسي الجديد، مع مراعاة الاهتمام بالأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها الثقافية والرياضية والاجتماعية ، كما أن الطلاب يقومون بالعديد من الانشطة على حسب تخصصاتهم وهي ما تسمى بالانشطة التطبيقية بحيث تحتوي على 70% من الجانب العملي و 30% من الجانب النظري . 

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وأضاف عبد القادر في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن الجامعة تضم أربع برامج أساسية للدراسة وهي :-

- برنامج الميكاترونكس
- برنامج الاوتوترونكس
- برنامج تكنولوجيا المعلومات 
- برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة 

وأوضح أن الجامعة متاح بها كافة الامكانيات من ملاعب كرة قدم وملاعب كرة سلة ، إضافة إلى صالات لممارسة العاب التنس  مع مراعات الاجراءات الاحترازية اللازمة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وحضور الطلاب بالكمامات والمطهرات الكحولية ، مؤكدا على أن الجامعة تقدم الرعاية الطبية اللازمة للطلاب من خلال المستشفيات الجامعية ، مشيرا إلى أن الجامعة بصدد التعاقد مع العديد من المستشفيات لتقديم أفضل رعاية للطلاب. 


 
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