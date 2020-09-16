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محافظات

محافظ أسوان يوجه بالتوعية المكثفة لزيادة الإقبال على التصالح في مخالفات البناء

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:19 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة التوعية المكثفة لزيادة أقبال أصحاب طلبات التصالح فى مخالفات البناء على سرعة التقديم قبل إنتهاء المهلة المحددة فى 30 سبتمبر القادم بما يصب فى مصلحة المواطن واستقراره الأسرى والاجتماعى حيث إن الدولة لا تسعى من وراء ذلك لتحصيل الأموال أو تشريد الأسر .

وأشار المحافظ إلى أن العقوبات ترفع المعنويات وسيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بكل حزم حيث أننا كلنا مسئولين عن المواطن كجهاز تنفيذى حيث أنه لا مجال للتقاعس أو التقصير، وسيكون هناك متابعة ميدانية من خلال المينى باص الطائر والذى سيتحرك بشكل مفاجئ دون خط سير مسبق لمتابعة مستوى الأداء والتأكد من نزول رؤساء المراكز والمدن والقرى والأحياء ومديرى الخدمات والمرافق العامة إلى الشارع والتلاحم المباشر مع هموم ومشاكل المواطنين لتخفيف الأعباء عنهم وتحسين مستوى المعيشة لهم .

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جاء ذلك أثناء إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء أشرف عطية وبحضور الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام ، بجانب رؤساء المراكز والمدن ومديرى مديريات الخدمات والهيئات والشركات.

وأكد اللواء أشرف عطية أن المرحلة الحالية تشهد إعادة بناء وتنمية أسوان فى ثوبها الجديد بما يتناسب مع شهرتها العالمية والمحلية ، ولذا فإننا سنواصل عرض جميع المطالب الجماهير وأيضًا المشروعات المتعثرة والجارية والمستقبلية ، بالإضافة إلى التحديات المختلفة على رئاسة مجلس الوزراء لمواصلة الدعم الحكومى فى القطاعات المتنوعة حتى نحقق أحلام وطموحات أبناء هذه المحافظة العريقة .

ووجه محافظ أسوان بإنهاء الإستعدادات للعام الدراسى الجديد من خلال التأكد من جاهزية المبانى والمنشآت المدرسية ، وأيضًا المرافق العامة بها ، مع تطهيرها وتعقيمها والأخذ بالاحتياطات التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم بتحقيق التباعد لحماية الطلاب من أى احتمالات للإصابة بعدوى كورونا ، بالإضافة إلى الاستعداد الجيد لإنتخابات مجلس النواب والموسم السياحى والاحتفال بظاهرة تعامد الشمس فى أكتوبر القادم ، علاوة على تنفيذ بيان عملي أخر للإستعداد للسيول فى نوفمبر المقبل .

وأشاد بالدور الحيوى للواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان والتعاون المثمر فى بسط يد الأمن بالشارع الأسوانى ، وأيضًا فى العديد من المجالات الأخرى ، بجانب الدور المجتمعى لمواجهة جائحة كورونا من وزارة الصحة وجامعة أسوان والمجتمع المدنى ورجال الأعمال والمواطنين ، وقد شهد إجتماع المجلس التنفيذى الموافقة على إطلاق أسماء بعض شهداء الواجب الوطنى على مدارس تقع فى نطاق إقامتهم.
محافظ أسوان يوجه بالتوعية المكثفة لزيادة الإقبال على التصالح في مخالفات البناء
محافظ أسوان يوجه بالتوعية المكثفة لزيادة الإقبال على التصالح في مخالفات البناء
محافظ أسوان يوجه بالتوعية المكثفة لزيادة الإقبال على التصالح في مخالفات البناء
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