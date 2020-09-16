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مرأة

بدون أدوية .. علاج مشاكل القدم بوصفة طبيعية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:41 م
علاج مشاكل القدم
علاج مشاكل القدم
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أسماء محمد
تعد مشاكل القدم من أكثر المشاكل انتشارا على الاطلاق بين معظم الفئات العمرية .


ومن أهم أسباب الاصابة بمشاكل وآلام في القدم ارتداء الاحذية غير المريحة وزيادة نسبة الاملاح فى الجسم والجفاف والسير لمسافات طويلة دون تغذية جيدة.


ويجرب البعض حلولا كثيرة للتغلب على مشكلة آلام القدم ولكن للاسف فى كثير من الاحيان تظل مستمرة.


وقدم موقع" بولد سكاى" حلا سهلا للتغلب على مشكلة آلام القدم دون تحمل أى اعباء مالية اضافية من خلال استخدام الثلج.


وأوضح أن ما يجب القيام به هو لف علبة مجمدة على قدمك المصابة لمدة تصل إلى خمس أو عشر دقائق في اليوم، لفة مع ضغط معتدل، كما يمكنك أن تأخذ كمادات الثلج مع تدليك القدم.
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