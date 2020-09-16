AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة عين شمس: 200 مليون جنيه سنويا لتحديث البنية التحتية

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:48 م
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ان  الجامعة احتلت للعام الثانى على التوالى المركز الأول  بين الجامعات  المصرية فى تصنيف Nature index 2020.


اقرأ أيضا :

 
وأضاف رئيس جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد ان هذا يعكس ويؤكد كفاءة وجودة المنهجية التي تتخذها الجامعة فى هذا الصدد، لافتًا ان الجامعة تنفق نحو 200 مليون جنيه سنويا للبنية التحتية لرفع مستوى التعليم بالاضافة الي الانفاق في البحث العلمي والبعثات الخارجية .

 وأكد الدكتور محمود المتيني ان الجامعة  تحرص على تحفيز أعضاء هيئة التدريس بها والهيئة المعاونة لتحقيق أعلى معدلات للنشر الدولى للأبحاث، من خلال زيادة مكافآت النشر الدولى و التدريب المستمر وتوفير الدورات العلمية لتعريف الباحثين بآلية النشر الدولي.
 
وأوضح المتيني أن جامعة عين شمس حققت في السنوات القليلة الماضية تقدمًا ملحوظًا فى كافة التصنيفات الدولية وهو ما يدعم تواجدها البحثى والأكاديمى بين أفضل جامعات العالم مؤكدا الداعم الدائم من الدولة المصرية بقيادتها الرشيدة .


اقرأ أيضا :



يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء  قال، إن كل مليون نسمة تحتاج جامعة جديدة لذا فقد يبلغ عدد الجامعات التي نحتاجها إلى 38 جامعة جديدة بتكلفة 114 مليار جنيه. 

وأضاف مدبولي ، أنه خلال عام 2014 كان من أبرز تحديات التعليم العالي والبحث العلمي، قلة الإنفاق على البحث العلمي، حيث كان مصر رقم 108 في مؤشر البحث العلمي عالميا من بين 230 دولة، كما أن كان هناك جامعة واحدة في التصنيفات الدولية في هذه الفترة، مشيرا إلى عدم القدرة على استيعاب الوافدين كان إحدى هذه التحديات.

وأكد أن الدولة استثمرت ما يقرب من 100 مليار جنيه فقط لتحاول سد الفجوة في مجال التعليم والبحث العليم لرفع مستوى التعليم حيث بدأت في 2014 بمليار جنيه لتنفيذ خطتهخا لتصل إلى 32 مليار جنيه بخطة العام الماضي .

وفتتح  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، في مدينة برج العرب بالإسكندرية، وكذلك عدد من الجامعات الأخرى الأهلية، ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: الجامعات المصرية تحافظ على التميز في تصنيف شنغهاي للتخصصات 2020

"عين شمس" ضمن أفضل 17 جامعة مصرية بتصنيف شنغهاى 2020

جامعة عين شمس في أسبوع.. وزير التعليم العالي يتفقد امتحانات كلية التربية.. وتصنيف شنغهاى 2020 يضعها ضمن أفضل 17 في مصر

جامعة عين شمس الثانية محليًا والثامنة إفريقيًا في تصنيف Leiden لعام 2020

جامعة عين شمس في أسبوع .. إنشاء مقر لمكتب التنسيق المركزي لأول مرة.. حصدت المركز الثانى والثامنة إفريقيًا في تصنيف Leiden لعام 2020

الوزراء: أنفقنا 100 مليار جنيه لسد الفجوة في مجال التعليم والبحث العلمي

ترشيحاتنا

شوبير: فيريرا وتاكيس وجاريدو خارج حسابات الزمالك فى ملف المدرب

أكبر طرف خاسر بتوقيع اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

تكلف كثيرا وخرج قبيحًا.. ميلانيا ترامب جميلة شوهها تمثال برونز| شاهد

مفاجأة.. مدرب مصري يرافق كارتيرون في التعاون السعودي بعد رحيله عن الزمالك

في يوم ميلاد ذكرى.. توفيت في هذا العمر وهذا عدد زيجاتها

سمير فرج: مصر خبزت في يوم 350 ألف رغيف للأتراك عام 99 | فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض x أسود.. رضوى الشربيني تتألق بإطلالة كلاسيكية جذابة

بعد قرار دخول الامتحان 3 مرات.. التأثير النفسي المتوقع على أسر وطلاب الثانوية العامة

كوت لامع.. هند صبرى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير