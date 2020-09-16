رئيس جامعة عين شمس: 200 مليون جنيه سنويا لتحديث البنية التحتية

قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ان الجامعة احتلت للعام الثانى على التوالى المركز الأول بين الجامعات المصرية فى تصنيف Nature index 2020.









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وأضاف رئيس جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد ان هذا يعكس ويؤكد كفاءة وجودة المنهجية التي تتخذها الجامعة فى هذا الصدد، لافتًا ان الجامعة تنفق نحو 200 مليون جنيه سنويا للبنية التحتية لرفع مستوى التعليم بالاضافة الي الانفاق في البحث العلمي والبعثات الخارجية .

وأكد الدكتور محمود المتيني ان الجامعة تحرص على تحفيز أعضاء هيئة التدريس بها والهيئة المعاونة لتحقيق أعلى معدلات للنشر الدولى للأبحاث، من خلال زيادة مكافآت النشر الدولى و التدريب المستمر وتوفير الدورات العلمية لتعريف الباحثين بآلية النشر الدولي. وأوضح المتيني أن جامعة عين شمس حققت في السنوات القليلة الماضية تقدمًا ملحوظًا فى كافة التصنيفات الدولية وهو ما يدعم تواجدها البحثى والأكاديمى بين أفضل جامعات العالم مؤكدا الداعم الدائم من الدولة المصرية بقيادتها الرشيدة .









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يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال، إن كل مليون نسمة تحتاج جامعة جديدة لذا فقد يبلغ عدد الجامعات التي نحتاجها إلى 38 جامعة جديدة بتكلفة 114 مليار جنيه.





وأضاف مدبولي ، أنه خلال عام 2014 كان من أبرز تحديات التعليم العالي والبحث العلمي، قلة الإنفاق على البحث العلمي، حيث كان مصر رقم 108 في مؤشر البحث العلمي عالميا من بين 230 دولة، كما أن كان هناك جامعة واحدة في التصنيفات الدولية في هذه الفترة، مشيرا إلى عدم القدرة على استيعاب الوافدين كان إحدى هذه التحديات.



