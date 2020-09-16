لطلاب تنسيق 2020.. تعرف على أقسام كلية الهندسة والبرامج الدراسية الموجودة بها

يسعى الكثير من طلاب العام الجامعي الجديد من حملة الشهادات الثانوية العامة للإلتحاق بكليات القمة ، حيث استقبلت كلية الهندسة بجامعة القاهرة الكثير من الطلاب المتقدمين إليها الراغبين في الدراسة بها بجميع فروعها وتخصصاتها ، ويستعرض "صدى البلد" أقسام الكلية والبرامج الدراسية الموجودة بها كالاتي :-





أقسام الكلية :

- قسم الهندسة المعمارية

- قسم الهندسة المدنية

- قسم الهنسة الميكانيكية

- قسم الرياضيات والفيزيقيا الهندسية

- قسم هندسة الطيران والفضاء

- قسم الالكترونيات والاتصالات الكهربية

- قسم القوى الكهربية

- قسم الهندسة الكيميائية

- قسم الهندسة الحيوية والمنظومات

- قسم البترول

- قسم المناجم

- قسم الفلزات

- قسم هندسة الحاسبات









وبالنسبة للبرامج الدراسية الخاصة الخاصة بالفصليين الدراسيين فهي تحتوي على برامج :

( عمارة – مدني – ميكانيكا قوى – تصميم ميكانيكي وإنتاج – كهرباء قوى – كهرباء اتصالات – طيران – كيمياء – مناجم – بترول – فلزات – طبية – حاسبات )

وتسعى الكلية لتخريج كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل من خلال تطوير المناهج والأساليب العلمية واستخدام أحدث المعدات والأجهزة المتخصصة لإعداد مهندسين قادرين على على مواكبة التطور الدولي والإسهام بشكل فعال في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع .