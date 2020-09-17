تأثير كورونا.. رابطة تجار السيارات تكشف عن سبب ارتفاع الأسعار.. فيديو

قال منتصر زيتون عضو رابطة تجار السيارات، إن فيروس كورونا أثر على سوق السيارات بسبب ان مصانع السيارات حول العالم أغلقت و عندما عادت المصانع للعمل تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية منها تخفيض العمالة مما أدي إلي قلة الإنتاج و إذا قل الإنتاج زاد سعر السيارات.





وأكد زيتون خلال مداخلة هاتفية ببرنامج عالم بلا حدود على قناة الحدث اليوم، أنه بعد عودة الحياة في العالم إلى حالتها الطبيعية بالتدريج بدأت الناس شراء السيارات مرة أخري في نفس وقت قلة إنتاج المصانع مما أدي إلى زيادة في سعر السيارة.





وأضاف عضو رابطة تجار السيارات، أن المبيعات بسوق السيارات في سنة 2020 أضعف بالمقارنة بالأعوام السابقة بالرغم من أن ذروة المبيعات تكون غالبا في شهور يوليو و أغسطس و سبتمبر.