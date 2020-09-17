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حوادث

تجديد حبس عاطل حول مسكنه إلى مصنع لإنتاج الاستروكس

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 04:02 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصنيع مخدر الاستروكس بقصد الاتجار متخذًا من محل سكنه مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى وبحوزته 2 كيلو جرام من مخدر الأستروكس والمواد التى تستخدم فى التصنيع بالقاهرة.

وكانت جهات التحقيق، قررت حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتصنيع مخدر الاستروكس بقصد الاتجار متخذًا من محل سكنه مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى وبحوزته 2 كيلو جرام من مخدر الأستروكس والمواد التى تستخدم فى التصنيع بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهم الاجرامي واعداد تقرير عن ذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتكليف مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير عن خواصها.

تمكن رجال الأمن من ضبط عاطل لقيامه بتصنيع مخدر الأستروكس بقصد الاتجار متخذًا من محل سكنه مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى وضبط بحوزته 2 كيلو جرام من مخدر الأستروكس والمواد التى تستخدم فى التصنيع بالقاهرة.

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول تمكنت من ضبط (كمية من مخدر الأستروكس وزنت 2 كيلو جرام – عبوة تنر وزنت حوالى 30 كيلوجراما- عبوة تحوى المادة الخام لتصنيع مخدر الأستروكس وزنت 100 جرام- كيس يحوى كمية من اللفافات البلاستيكية الشفافة معدة للتعبئة- مقص معدنى للتقطيع- ماكينة لاصق بلاستيك-  2 لاصق شفاف- ميزان حساس- مبلغ مالى - هاتف محمول) بحوزة عاطل لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تصنيع مخدر الأستروكس بقصد الإتجار متخذًا من الشقة محل سكنه مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر الأستروكس والاتجار بها، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط قضايا الاتجار بالمواد المخدرة والقائمين عليها.
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