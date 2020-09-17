AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

60 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:12 ص
اقتحام المستوطنين
اقتحام المستوطنين للأقصى
Advertisements
قسم الخارجي
قام مستوطنون على اقتحام المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وفق ماذكرت شبكة آر تي.

وأقدم نحو 60 مستوطنًا على اقتحام الأقصى ، بعدما رفضت الشرطة قرار مجلس الأوقاف الإسلامية بإغلاق المسجد الأقصى.

وفي تحدٍ كبير، قالت الشرطة الإسرائيلية الأوقاف الإسلامية رفضها الإغلاق، وبأنها هي التي تقرر ذلك، وستسمح بدخول المستوطنين للأقصى.

وعليه، قررت دائرة الأوقاف الإسلامية عدم إغلاق المسجد الأقصى المبارك، بعدما تبين أن السلطات الإسرائيلية ستمسح للمستوطنين باقتحام المسجد خلال فترة الإغلاق التي كانت مقررة للأسابيع الثلاثة المقبلة.

وقال مصدر مسؤول بدائرة ومجلس الأوقاف: "بعدما تبين لنا من نية سلطات الاحتلال فتح باب المغاربة خلال أيام الإغلاق للمستوطنين لاقتحام المسجد، قررنا أن تبقى أبواب المسجد الأقصى المبارك مفتوحة، وعلى من يستطيع الوصول إليه ضمن الشروط الصحية والقانونية ".

وأضاف أن المسجد لن يغلق وأن الصلاوات ستقام فيه.

وفي لهجة مناوئة مقاومة للإحتلال، قال المصدر أن قرار تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى مرهون برضوخ سلطات الاحتلال للقرار وعدم تمكين المستوطنين من اقتحامه، وفي حالة عدم تقيد شرطة الاحتلال بهذا القرار سيبقى المسجد مفتوحا أمام المصلين طيلة الوقت.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

جمعتهما قصة حب.. بريطاني متزوج من حماته لمدة 13 عاما.. تفاصيل وصور

دعاء لراحة البال وإزالة الهم.. يجعلك في أفضل حال على الفور

وسط تأييد من الأهالي.. إنذار على يد محضر لمطالبة شاب بعين شمس بالترشح لمجلس النواب

شاهد | محمد زيدان بصحبة زوجته وأصدقائه

شاهد.. آيتن عامر مع زوجها

هل تفاوض نادي الزمالك مع كريستيان جروس للعودة من جديد؟.. وكيله يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أدلة جديدة.. دراسة: مرضى ضغط الدم المرتفع أكثر عرضة لـ كورونا

بـ الكب الجلد .. هيدي كرم تبرز أنوثتها بفستانها المفضل

غير المسحة.. دراسة تعلن 3 اختبارات للكشف عن كورونا