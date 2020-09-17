60 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

قام مستوطنون على اقتحام المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وفق ماذكرت شبكة آر تي.



وأقدم نحو 60 مستوطنًا على اقتحام الأقصى ، بعدما رفضت الشرطة قرار مجلس الأوقاف الإسلامية بإغلاق المسجد الأقصى.





وفي تحدٍ كبير، قالت الشرطة الإسرائيلية الأوقاف الإسلامية رفضها الإغلاق، وبأنها هي التي تقرر ذلك، وستسمح بدخول المستوطنين للأقصى.





وعليه، قررت دائرة الأوقاف الإسلامية عدم إغلاق المسجد الأقصى المبارك، بعدما تبين أن السلطات الإسرائيلية ستمسح للمستوطنين باقتحام المسجد خلال فترة الإغلاق التي كانت مقررة للأسابيع الثلاثة المقبلة.





وقال مصدر مسؤول بدائرة ومجلس الأوقاف: "بعدما تبين لنا من نية سلطات الاحتلال فتح باب المغاربة خلال أيام الإغلاق للمستوطنين لاقتحام المسجد، قررنا أن تبقى أبواب المسجد الأقصى المبارك مفتوحة، وعلى من يستطيع الوصول إليه ضمن الشروط الصحية والقانونية ".





وأضاف أن المسجد لن يغلق وأن الصلاوات ستقام فيه.





وفي لهجة مناوئة مقاومة للإحتلال، قال المصدر أن قرار تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى مرهون برضوخ سلطات الاحتلال للقرار وعدم تمكين المستوطنين من اقتحامه، وفي حالة عدم تقيد شرطة الاحتلال بهذا القرار سيبقى المسجد مفتوحا أمام المصلين طيلة الوقت.



