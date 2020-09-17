«صدى البلد» يحصل بالمستندات على ترشيحات واستقالات مرشحى النواب بدمياط.. تفاصيل

بدأ ماراثون الانتخابات البرلمانية بمحافظة دمياط يشتغل مع اليوم للأول للتقديم بأوراق الترشيح من قبل المرشحين، حيث بدأت الاستقالات من الحزب كما بدأت الانتقالات بين الأحزاب فهناك مرشحون فوجئ الشارع الدمياطي بتركهم لمناصبهم الحزبية في حزب مستقبل وطن والتقدم للترشيح عن حزب الشعب الجمهوري وهكذا بدأ التنقل لقيادات الأحزاب من المرشحين بين الأحزاب على مدار الساعات القليلة الماضية.





حصل "صدى البلد " علي خطابات أرسلها حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط لرئيس لجنة الانتخابات يعلن خلالها ترشيح سمير التلباني ابن قرية الوسطاني بمركز كفرسعد والنائب الأسبق بمجلس الشوري مجدي البساطي ابن مدينة فارسكور على الدائرة الثانية التي تضم فارسكور والزرقا وكفر سعد وايضا استقالة حسن عبدالوهاب عيسي نقيب الفلاحين والقيادى بمستقبل وطن وتقدمة باستقالته مساء امس من الحزب واعلانه خوضه الانتخابات فردى مستقل.





وقرر الحزب ترشيح رجل الأعمال أيمن رخا ابن مدينة كفرالبطيخ على الدائرة الاولي وتضم بندر ومركز دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة وكفرالبطيخ، ولم يرشح الحزب مرشحا ثانيًا للدائرة الأولي نظرا لقيام حزب الشعب الجمهوري بضم وترشيح محمد سامي سليمان وهو كان احد قيادات حزب مستقبل وطن خاصة في ظل وجود النائب الحالى ضياء الدين دواود والذى ينافس علي المقعد الفردى مستقل ويكاد يكون المقعد محسوما لداوود لشعبيته بالدائرة الاولى.





وتشير التوقعات لترشيح النائبين الحاليين محمد الحصي أمين الحزب بالمحافظة والدكتور أسامة العبد مرشحي مستقبل وطن على القائمة



