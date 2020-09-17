للحصول على الأرقام والرموز المميزة.. تكدس بين مرشحي النواب بالمحاكم.. شاهد

شهدت محكمة قنا الابتدائية "مقر تلقى طلبات الراغبين فى الترشح في انتخابات مجلس النواب"، تكدسا وزحاما من المرشحين، فى أول أيام فتح باب الترشح، للحصول على الأرقام الأولى والرموز المميزة فى الكشوف الانتخابية.









وتوافد المرشحون وأنصارهم على مقر تلقى الطلبات وسط إجراءات احترازية مشددة والتزام بالإجراءات التنظيمية المقررة لتقديم طلبات الترشح.









فيما فرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا حول مقر المحكمة لتيسير دخول وخروج الراغبين فى الترشح إلى مقر تلقى الطلبات والسرادق المجهز أمام مبنى المحكمة.









فى السياق ذاته، واصلت المستشفيات المخصصة لتوقيع الكشف الطبى، استقبال المرشحين الراغبين فى توقيع الكشف الطبى كأحد الإجراءات المطلوبة.

















يذكر أن محافظة قنا، ضمن محافظات المرحلة الأولى التى تجرى فيها انتخابات مجلس النواب 2020، أيام 21 و22 و23 أكتوبر، ويومى 24 و25 أكتوبر داخل مصر، والتى تضم محافظات "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح".اقـرأ أيضًا: