الإعدام لمتهم والمؤبد للثانى و١٥عاما لثالث بتهمة قتل صاحب توك توك فى قنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، ٣ متهمين بالإعدام شنقًا للأول و المؤبد للثاني والسجن 15 عامًا للثالث، بتهمة قتل سائق توك توك وسرقة دراجته، في مركز أبوتشت بقنا، فى القضية رقم 13844 لعام 2019 جنايات أبوتشت، و المقيدة برقم 183 لعام 2019 كلي قنا.





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الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحق، وعضوية المستشار إسماعيل محمود الفران، و المستشار حسني محمد، و سكرتارية أبوالمعارف عبدالشافي، محمد الكحلاوي، ومحمد كمال الدين.





ترجع وقائع القضية إلى 3 يونيو 2019، عندما وجهت النيابة العامة إلى محمود.م.ح، وهاني.ش.ع، ومحمد.ش.م"، تهمة قتل محمد ياسر محمد الصادق، بطلق ناري، فى قرية الزرايب، بمركز أبوتشت.





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وكشفت تحريات المباحث، وقتها أن المتهمين الثلاثة خططوا لسرقة الـ "توك توك" المملوك للمجني عليه، و في الثانية ظهرًا، أثناء محاولة سرقة التوك توك، سمع المجني عليه و أشقائه صوت فأسرعوا لخارج المنزل، فحاول المجنى عليه منعهم و التصدى لهم، لكن المتهم الأول هدده بسلاح ناري و أطلق عليه أعيرة نارية أودت بحياته فى الحال، وتمكن المتهمين من سرقة الـ "توك توك" و الهروب به بعيدًا عن المنطقة.





وبتكثيف التحريات تم ضبط المتهمين ومحاكمتهم بالإعدام شنقًا للمتهم الأول والسجن المؤبد للثاني و15 عامًا للثالث، مع تغريم الأول والثاني 40 ألف جنيهًا، وذلك بعد أخذ الرأي الشرعي من فضيلة المفتي.