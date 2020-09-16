AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الإعدام لمتهم والمؤبد للثانى و١٥عاما لثالث بتهمة قتل صاحب توك توك فى قنا

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 08:59 م
مجمع محاكم قنا
مجمع محاكم قنا
Advertisements
يوسف رجب

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، ٣ متهمين بالإعدام شنقًا للأول و المؤبد للثاني والسجن 15 عامًا للثالث، بتهمة قتل سائق توك توك وسرقة دراجته، في مركز أبوتشت بقنا، فى القضية رقم 13844 لعام 2019 جنايات أبوتشت، و المقيدة برقم 183 لعام 2019 كلي قنا.


اقرأ أيضًا| 19 سبتمبر.. بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة جنوب الوادي


الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحق، وعضوية المستشار إسماعيل محمود الفران، و المستشار حسني محمد، و سكرتارية أبوالمعارف عبدالشافي، محمد الكحلاوي، ومحمد كمال الدين.


ترجع وقائع القضية إلى 3 يونيو 2019، عندما وجهت النيابة العامة إلى محمود.م.ح، وهاني.ش.ع، ومحمد.ش.م"، تهمة قتل محمد ياسر محمد الصادق، بطلق ناري، فى قرية الزرايب، بمركز أبوتشت.


اقرأ أيضًا| الأولى من نوعها .. قبيلة الحميدات تعقد مجمعا انتخابيا للاتفاق على مرشح من أبنائها ..شاهد


وكشفت تحريات المباحث، وقتها أن المتهمين الثلاثة خططوا لسرقة الـ "توك توك" المملوك للمجني عليه، و في الثانية ظهرًا، أثناء محاولة سرقة التوك توك، سمع المجني عليه و أشقائه صوت فأسرعوا لخارج المنزل، فحاول المجنى عليه منعهم و التصدى لهم، لكن المتهم الأول هدده بسلاح ناري و أطلق عليه أعيرة نارية أودت بحياته فى الحال، وتمكن المتهمين من سرقة الـ "توك توك" و الهروب به بعيدًا عن المنطقة.


وبتكثيف التحريات تم ضبط المتهمين ومحاكمتهم بالإعدام شنقًا للمتهم الأول والسجن المؤبد للثاني و15 عامًا للثالث، مع تغريم الأول والثاني 40 ألف جنيهًا، وذلك بعد أخذ الرأي الشرعي من فضيلة المفتي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مذبحة البِشعة.. الاعدام لـ 3 أشخاص والمؤبد لـ 8 آخرين

لأدائها دور سينمائي.. الإعدام شنقًا لعاطل قتل ابنة عمه بـ ١٧ طعنة فى قنا

أثناء أدائها الصلاة .. الإعدام شنقا لشاب قتل والدته بقنا

ترشيحاتنا

شلل مروري بـ الأوتوستراد لانفجار ماسورة صرف صحي| شاهد

قانوني: السجن من 5 سنوات حتى المؤبد ينتظر أحمد وزينب في ترويع طفلتهما

عقب رحيله من الزمالك.. ماجد سامي يكشف كواليس جديدة في فسخ تعاقد كارتيرون مع وادي دجلة

تفاصيل جلسة محاكمة القطري ناصر الخليفي في قضية الفساد المالي

كرم جبر: دول بحجم عقلة الإصبع تتآمر على مصر.. فيديو

عمرها 125 مليون سنة.. قصة النائم الأبدي المدفون حيا تحت الأرض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. أروى تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

هاني الناظر يقدم أبرز الطرق الفعالة والمبتكرة لتنمية ذكاء ومهارات الأطفال

أبيض x أسود.. رضوى الشربيني تتألق بإطلالة كلاسيكية جذابة