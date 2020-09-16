أطلق النار على نفسه| كشف غموض العثور على جثة موظف في منزله

كشفت أجهزة الأمن بقنا، الغموض حول جثة موظف عثر عليها وبها طلق ناري فى الرأس داخل منزله بنجع حمادى.





تبين من تحريات اللواء عاطف أبوالوفا، رئيس فرع الأمن العام بقنا، أن المتوفى كان يمر منذ فتره بأزمة نفسية بسبب ظروف عائليه و يوم الحادث غافل أسرته و أطلق النار على رأسه فلقى مصرعه فى الحال.





اقرأ أيضًا| 19 سبتمبر.. بدء الكشف الطبي على الطلاب الجدد بجامعة جنوب الوادي





وأخطرت النيابة العامة بنتائج التحقيقات الأولية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.





اقرأ أيضًا| الأولى من نوعها .. قبيلة الحميدات تعقد مجمعا انتخابيا للاتفاق على مرشح من أبنائها ..شاهد







كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا من العميد محمد ياسر مدير المباحث بالعثور على جثة منتصر صادق ٤٥ عاما، موظف بمصنع الألومنيوم ملقاه داخل منزله بقرية عزبة خليفه بنجع حمادى وبها طلق نارى فى الرأس.

وفور الاخطار بالواقعة تشكل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة والتى اتضح أنها واقعة انتحار ولا وجود لشبهه جنائية وراءها