سرقوا أسلحة السجن وهربوا.. فرار 219 معتقلًا شديد الخطورة بدولة أفريقية

أطلق الأمن الأوغندي حالة من الاستنفار لضبط وإحضار أكثر من 200 سجين سبق وإن هربوا من سجنهم ومعهم أسلحة متنوعة.









ووفق ما ذكرت شبكة "آر تي"، قالت متحدثة باسم الجيش الأوغندي، إن سجناء تغلبوا على حراسهم وفر 219 منهم وبحوزتهم أسلحة.









وقد قتل سجينان من الفارين خلال مطاردة قوات الأمن لهم.









وأضافت المتحدثة العسكرية، فلافيا بيكواسو، أن السجناء فروا في وقت متأخر من مساء أمس، الأربعاء، من سجن في كاراموجا، وهي منطقة نائية شبه قاحلة في شمال شرقي البلاد.









واقتحم السجناء قبل فرارهم مستودع الأسلحة بالسجن واستولوا على بنادق AK-47.









وقالت المتحدثة: "إنه هروب جماعي... هؤلاء من عتاة المجرمين"، مضيفة أن منهم قتلة ولصوصا ومغتصبين.









ولفتت إلى أن عملية أمنية كبيرة تجري حاليًا للإمساك بهم وأن اثنين منهم قتلا خلالها وألقي القبض على اثنين آخرين.









وتعد هذه ثالث عملية هروب لسجناء في أوغندا منذ بدء تفشي فيروس كورونا في مارس، وذلك مدفعين بالخوف من المرض أو مدعين للخوف منه.



