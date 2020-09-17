الأمن يحرر نجارًا بعد اختطافه بالمنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية من تحرير نجار بعد اختطافه من أشخاص بالمنوفية.





تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) أنه أثناء تواجدها بمسكنها صحبة (زوجها "نجار") فوجئا بحضور (سائق "توك توك" - مقيم بدائرة القسم، وآخرين) ، وبحوزتهم سلاح نارى وأسلحة بيضاء وقيامهم بتهديدهما واختطاف زوجها واقتياده داخل مركبة "توك توك" والهرب به.





توصلت جهود فرق البحث الجنائى برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم).





عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط ثلاثة من المتهمين بمنطقة الزراعات المتاخمة لذات القريـة ، وضبط بحوزتهم (بندقية خرطوش - قطعتى سلاح أبيض "مطواة , سنجة" - التوك توك المستخدم فى إرتكاب الواقعة) ، وأمكن تحرير المختطف .





وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم وقرر أحدهم بوجود خلافات مالية بينه وشقيق زوجة المجنى عليه(سائق "توك توك" - مقيم بدائرة القسم) ، نظرًا لسابقة قيام الأخير بالتعدى عليه بالضرب والاستيلاء منه على "التوك توك" ملكه فإستعان بباقى المتهمين وتوجه إلى محل إقامته ونظرًا لعدم تواجده قاموا باختطاف المجنى عليه، أمكن ضبط شقيق زوجة المجنى عليه ، وبمواجهته بما جاء باعترافات المتهم الأول أيدهـا، تم بإرشاده ضبط التوك توك الخاص بالمتهم الأول ، جار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

