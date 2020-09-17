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فن

أهم لحظات في حياتي| محمد الشرنوبي ينشر أغنية تسببت فى أزمة مع سارة الطباخ

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:40 م
صدى البلد
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محمد نحلة

أعاد الفنان  محمد الشرنوبي نشر أغنية قلبي ارتاح عبر حسابه على إنستجرام، بعدما كان قد تم حذفها، بسبب عقده مع المنتجة سارة الطباخ.



وكتب محمد الشرنوبي:"بعد حرب و محاولات عنيفة ان الاغنية دي ماتنزلش و ماتبقاش موجوده .. لقيت ان ده الڤيديو الوحيد اللي موجود من فرحي و دي حاجه انا من حقي كا انسان اني اشاركها مع اي حد حابب اشاركه فرحتي".



وتابع محمد الشرنوبي:"و اكيد مفيش اهم ولا احسن منكوا اشاركوا احلى و اهم لحظات في حياتي، الفيديو دلوقتي موجود على يوتيوب و اللينك في ال BIO و طبعًا لسة هيبقى محاولات ان الفيديو يتمسح و الاغنية ماتبقاش موجوده".



اغنية " قلبي ارتاح" قدمها محمد الشرنوبي مفاجأة لزوجته راندا رياض، في عقد قرانهما الذي اقيم منذ فترة. 
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