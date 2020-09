أهم لحظات في حياتي| محمد الشرنوبي ينشر أغنية تسببت فى أزمة مع سارة الطباخ

View this post on Instagram

بعد حرب و محاولات عنيفة ان الاغنية دي ماتنزلش و ماتبقاش موجوده .. لقيت ان ده الڤيديو الوحيد اللي موجود من فرحي و دي حاجه انا من حقي كا انسان اني اشاركها مع اي حد حابب اشاركه فرحتي و اكيد مفيش اهم ولا احسن منكوا اشاركوا احلى و اهم لحظات في حياتي الفيديو دلوقتي موجود على يوتيوب و اللينك في ال BIO و طبعًا لسة هيبقى محاولات ان الفيديو يتمسح و الاغنية ماتبقاش موجوده