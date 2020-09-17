أهم لحظات في حياتي| محمد الشرنوبي ينشر أغنية تسببت فى أزمة مع سارة الطباخ

أعاد الفنان محمد الشرنوبي نشر أغنية قلبي ارتاح عبر حسابه على إنستجرام، بعدما كان قد تم حذفها، بسبب عقده مع المنتجة سارة الطباخ.









وكتب محمد الشرنوبي:"بعد حرب و محاولات عنيفة ان الاغنية دي ماتنزلش و ماتبقاش موجوده .. لقيت ان ده الڤيديو الوحيد اللي موجود من فرحي و دي حاجه انا من حقي كا انسان اني اشاركها مع اي حد حابب اشاركه فرحتي".









وتابع محمد الشرنوبي:"و اكيد مفيش اهم ولا احسن منكوا اشاركوا احلى و اهم لحظات في حياتي، الفيديو دلوقتي موجود على يوتيوب و اللينك في ال BIO و طبعًا لسة هيبقى محاولات ان الفيديو يتمسح و الاغنية ماتبقاش موجوده".









اغنية " قلبي ارتاح" قدمها محمد الشرنوبي مفاجأة لزوجته راندا رياض، في عقد قرانهما الذي اقيم منذ فترة.



