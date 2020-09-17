استهداف رتلين أمريكيين بعبوات ناسفة في بغداد

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها، بوقوع هجومين بعبوات ناسفة على رتلين عسكريين أمريكيين في منطقتي اللطيفية وأبوغريب في محيط العاصمة بغداد.





وذكر مراسل الشبكة أن الاستهداف أسفر عن وقوع خسائر مادية.





ولم تكشف السلطات العراقية حتى الآن أي تفاصيل عن الهجومين حتى الآن.





وكانت وسائل إعلام عراقية، أعلنت أمس الاول الثلاثاء، عن تمكن منظومة الدفاع الجوي للسفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، من إسقاط صاروخين، استهدفا محيطها.





وذكرت فضائية الحدث السعودية عن سقوط صواريخ، في هجوم ثان على المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، يستهدف السفارة الأمريكية.





وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم، ما يفيد بسماع دوي انفجارين بالمنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.



