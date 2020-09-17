في مقطع تخويف طفلتهما.. المؤبد يهدد أحمد حسن وزينب| فيديو

تطورات متسارعة شهدتها قضية اليوتيوبرز المصري أحمد حسن وزينب بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهما وإحالتهما للنيابة العامة في البلاغ المقدم ضدهما بسبب استغلال طفلتهما في مقاطع ومقالب عدة.





وشهد الفيديو الأخير ظهور الأم زينب بملامح مختلفة مع زوجها أحمد حسن ما تسبب فى ترهيب الطفلة ودخولها فى نوبة بكاء شديدة وسط ضحكات الأم والأب ،واصطحب هذا الفيديو حالة من الجدل، ففور انتشاره إستياء رواد مواقع التواصل منه .





قام أحد المواطنين بتقدم بلاغ لمجلس الأمومة والطفولة اتهمهما بترهيب الطفلة والتنمر ضد أصحاب البشرة السمراء ، كما تحرك مجلس الأمومة والطفولة بتقديم بلاغ للنائب العام يتهمهما فيه بترهيب الطفلة واستغلالها لجنى الشهرة والأموال.





الجدير بالذكر أن اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته كان يستعدان للانتقال الى دبى ولكن التحريات كشفت أنهما هربا من منزلهما وقاما بالاختباء بشقة فى حى البساتين ولم تكن الطفلة معهما.





أمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق ووجهت لهما 5 تهم من بينهم استغلال طفلتهما فى تصوير مقاطع فيديو للتربع واتهام أخر بالاتجار فى البشر ووجهت لهما تهم نشر فيديوهات مسيئه وتعريض حياة طفلتهما للخطر .