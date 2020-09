غرق الشوارع وقطع الكهرباء عن نصف مليون| إعصار سالي يضرب أمريكا بقوة.. شاهد

شهدت ولايتا ألاباما وفلوريدا الأمريكيتان، دمارًا كبيرًا، بعد أن أحاطت المنازل برك من مياه الفيضانات وبات نصف مليون أمريكي بدون كهرباء بعد العواصف والأمطار الغزيرة التي صاحبت الإعصار "سالي" الذي ضرب ساحل الخليج الأمريكي أمس.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، تسببت العواصف في الكثير من الدمار على طول ساحل الخليج، ولقي شخص واحد على الأقل مصرعه وفقد آخر في شاطئ أورانج في ولاية ألاباما، وفقًا لما قاله العمدة توني كينون، بعد أن وصل سالي الشاطئ كإعصار من الفئة 2 في وقت مبكر من يوم الأربعاء.

وفي كلتا الولايتين، فرضت السلطات حظر تجول واستخدمت القوارب والمركبات لمساعدة المئات على الإجلاء من منازلهم التي غمرتها الفيضانات.

وفي مدينة أورانج بيتش بولاية ألاباما، ظلت الأحياء مغطاة بالمياه بعد ساعات من العاصفة، وأطلق الحرس الوطني خمسة فرق إجلاء لمساعدة المتضررين، فيما تأثرت بينساكولا في ولاية فلوريدا بشدة حيث انهار جزء من الجسر الذي يعبر الخليج.

وقال مات ويلسون لشبكة CNN عن منزله: "لقد اختفى كل شيء في الطابق الأرضي".

وتداول نشطاء على موقع "تويتر"، مقاطع فيديو عديدة توثق الدمار الذي خلفه الإعصار "سالي" في ولايتي ألاباما وفلوريدا.

ويعتبر سالي هو رابع إعصار يصل إلى الولايات المتحدة هذا العام - وهو أكبر إعصار يضرب البلاد في مثل هذا التوقيت منذ 16 عامًا. لقد وصل إلى الشاطئ بعد 16 عامًا من اليوم التالي الذي ضرب إعصار إيفان من الفئة الثالثة نفس المناطق تقريبًا.

وتباطأت سرعة الرياح بعد أن بلغ الإعصار "سالي" اليابسة يوم الأربعاء، فيما تواجه ولايتي جورجيا وكارولينا كميات كبيرة من الأمطار اليوم الخميس، والتي تسببت في فيضانات في بعض المناطق.

وأفاد المركز الوطني للأعاصير بأن "الفيضانات الكارثية والمهددة للحياة مستمرة في أجزاء من فلوريدا وجنوب ألاباما".

فيما طلبت مقاطعة إسكامبيا بولاية فلوريدا، من السكان البقاء في منازلهم حتى تتمكن فرق الإنقاذ من تقييم الطرق والجسور.

