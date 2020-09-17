عارية| تامر أمين يروي موقفا خادشا تعرض له في لعبة كوتشينة..شاهد

قال الإعلامي تامر أمين ، إنه تفاجأ أمس أثناء لعبه " كوتشينة" على الموبايل بإعلان "عايز بنات دوس هنا".





وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الإعلان به صورة لبنت شبه عارية، نائمة على سرير.





ولفت تامر أمين إلى أنه استغرب من هذه الإعلانات التي تأتي للمواطنين دون البحث عنها.





وأكد تامر أمين أنه تواصل مع أحد الشباب المتخصصين فى الانترنت وأكدوا له أن هذا الأمر طبيعي ويحدث بشكل مستمر.





وطالب تامر أمين بمنع تلك المواقع عن المصريين، مؤكدًا " البنت أو الواد ممكن يكون فاتح الموبايل ويظهر أشياء جنسية".



