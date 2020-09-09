تعليق ناري من تامر أمين على فيديو طفلة تقود سيارة نقل.. شاهد

علق الإعلامى تامر أمين، على واقعة الطفلة التى تقود سيارة نقل ثقيل على الطريق السريع.









وقال أمين إنه صُدم من هذا المشهد المرعب ، والذى من الممكن أن يتسبب فى كوارث كبيرة.









وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الطفلة ظهرت فى الفيديو وهى تقود السيارة و هذا الفيديو تم الاكتشاف أنه مصور من عام 2017.





وأكد أن والد الطفلة هو من قام بتصوير طفلته وقام بنشره على مواقع السوشيال ميديا.





وكشف تامر أمين، أن وزارة الداخلية توصلت لـ والد الطفلة ووجهت تهمة تعريض حياتها وحياة الآخرين للخطر.



