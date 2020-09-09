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حوادث

توك توك طائش يقتل سيدة وطفلها بدمياط

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:33 م
جثة
جثة
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زينب الزغبي
 شهد الطريق الجولى بدمياط الجديدة حادث سير ادى لوفاه سيدة وطفلها في الحال بعد اصطدامها بتوكتوك كان يسير بسرعه فائقه علي الطريق واصطدم بالسيدة وطفلها ونتج عنه وفاتهم في الحال.

كان اللواء خالد ابراهيم مدير امن دمياط تلقي اخطارا يفيد بوقوع حادث علي الطريق الدولى بدمياط الجديدة ادى لوفاة سيدة في العقد الثاني من العمر وطفلها.

وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى الأزهر الجامعي، لحين استصدار تصاريح الدفن.

وتبين ان السيدة تدعى أمل كارم، في العقد الثاني من العمر، وطفلها “ريان”، 3 أعوام، وجرى إبلاغ قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة.
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