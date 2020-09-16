رغم إني أهلاوي| تامر أمين يتضامن مع نادي الزمالك ضد كارتيرون|شاهد

قال الإعلامي تامر أمين، إنه اختار ارتداء جاكيت أبيض، معلنا تضامنه مع نادي الزمالك وجماهير الزمالك ضد كارتيرون





وأضاف تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" حركة رحيل كارتيرون سخيفة وشعرت بالضيق على الرغم من انني اهلاوي ".





وتابع تامر امين :"حركة رحيل كارتيرون وحشة لأنها حدثت بدون سابق إنذار ".





وأكمل تامر امين :" طالما انت يا كارتيرون بتتفاوض مع فريق آخر، كنت بتجهز لهذا الأمر منذ فترة طويلة تصل لأسبوع او أسبوعين ".





ولفت تامر امين :" كان على كارتيرون إخطار الزمالك قبل رحيله بفترة كي يتنسى للزمالك الفرصة للبحث عن مدير فني جديد، وما فعله كارتيرون خيانة كُروية".



