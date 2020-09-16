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رغم إني أهلاوي| تامر أمين يتضامن مع نادي الزمالك ضد كارتيرون|شاهد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 09:17 م
تامر امين
تامر امين
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هاني حسين
قال الإعلامي تامر أمين، إنه اختار ارتداء جاكيت أبيض، معلنا  تضامنه مع نادي الزمالك وجماهير الزمالك ضد كارتيرون.

وأضاف تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"،  :" حركة رحيل كارتيرون سخيفة وشعرت بالضيق على الرغم من انني اهلاوي ".

 وتابع تامر امين :"حركة رحيل كارتيرون وحشة لأنها حدثت بدون سابق إنذار ".

 وأكمل تامر امين :" طالما انت يا كارتيرون بتتفاوض مع فريق آخر، كنت بتجهز لهذا الأمر منذ فترة طويلة تصل لأسبوع او أسبوعين ".

 ولفت تامر امين :"  كان على كارتيرون إخطار الزمالك قبل رحيله بفترة كي يتنسى للزمالك الفرصة للبحث عن مدير فني جديد، وما فعله كارتيرون خيانة كُروية".

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