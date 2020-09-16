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رياضة

تقارير سعودية: كارتيرون أنهى الاتفاق على تدريب التعاون السعودي

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 07:37 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أكدت صحيفة "الرياضة" السعودية، إدارة نادي التعاون اتفقت مبدئيًا مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الفريق الأول خلفًا للسعودي عبدالله عسيري المدرب المؤقت، ظ بعدما فسخ عقده، الثلاثاء مع نادي الزمالك.

وكان الفرنسي كارتيرون، أبلغ إدارة نادي الزمالك برغبته في الرحيل مع دفع قيمة الشرط الجزائي، والتي تبلغ نحو ربع مليون دولار.

وحاول مجلس إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور، إقناع المدرب بالبقاء والاستمرار، مع رفع راتبه السنوي بشكل يتناسب مع ما حققه أخيرًا، لكن الفرنسي رفض بشدة مفضلًا الرحيل.

وقاد كارتيرون الزمالك لتحقيق بطولتي السوبر الإفريقي والمصري، مع الوصول إلى نصف نهائي دوري إفريقيا في النسخة الحالية حتى الآن.

يذكر أن التعاون أقال البرتغالي فيتور كامبليوس مدربه السابق، وكلف عسيري لقيادة الفريق، الذي يستكمل حاليا مشاوره في دوري أبطال آسيا، بعد أن نجح في الهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.
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