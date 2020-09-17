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توك شو

فيديوهات ضد القانون.. تامر أمين يحذر من خطر كبير يهدد الشباب

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:39 م
تامر أمين
تامر أمين
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البهى عمرو

قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك خطرا كبيرا يواجه الشباب فى مصر، ويجب على أولياء الأمور توخى الحذر منه، موضحًا أن هناك أشخاصا ينشرون فيديوهات على السوشيال ميديا وبعد ذلك يتم معاقبتهم، لانها خارجة وتخالف القانون.


وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن الجميع يشاهد ما قامت به بنات تيك توك، وما قام به أحمد حسن وزينب.


واستغرب تامر أمين من قيام هؤلاء الأشخاص بنشر تلك الأشياء على السوشيال ميديا.


وعرض تامر أمين مقاطع فيديو نشرها أحمد حسن وزينب مع ابنتهما الصغيرة، لحظة تخويفها.

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