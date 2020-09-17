مستشار "الوزراء" الطبي: الطفلة أمنية حالتها جيدة وستخرج من المستشفى قريبا

الدكتور حسام المصرى المستشار الطبي لرئيس

،

أن حالتها شهدت نسبة تحسن كبيرة وخلال أيام ستخرج من المستشفى بإذن الله وهناك فريق من الطب النفسى يتابع الحالة أيضا بمستشفى جامعة طنطا من أول لحظة من دخولها المستشفى وقبل أن تخرج من المستشفى ستكون عادت لحالتها الطبيعية.

وأضاف