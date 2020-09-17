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مستشار "الوزراء" الطبي: الطفلة أمنية حالتها جيدة وستخرج من المستشفى قريبا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 11:15 م
الطفلة أمنية
الطفلة أمنية
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عادل نصار
كشف الدكتور حسام المصرى المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، تفاصيل حالة الطفلة أمنية التي تعرضت للتعذيب على يد ضابط مفصول.

وقال "المصرى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، مساء اليوم، إن حالة الطفلة أمنية تحسنت كثيرا والفضل لفريق التجميل بمستشفى جامعة طنطا، مضيفا أنه يأتينا كل أسبوع تقريرا عن حالتها على مدار الشهر السابق وتقرير الأمس كان مبهج جدا وجميعنا سعداء بالحالة التي وصلت إليها أمنية.

وأضاف الدكتور حسام المصرى المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، أن حالتها شهدت نسبة تحسن كبيرة وخلال أيام ستخرج من المستشفى بإذن الله وهناك فريق من الطب النفسى يتابع الحالة أيضا بمستشفى جامعة طنطا من أول لحظة من دخولها المستشفى وقبل أن تخرج من المستشفى ستكون عادت لحالتها الطبيعية.
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