الصحف الكويتية اليوم| أمير البلاد يتوجه غداً إلى تركيا.. الاحتلال يبدأ ترحيل سكان رفح تمهيداً للاجتياح.. وحماس تحذر من تداعيات وتطور خطير

إدانات واسعة لإغلاق إسرائيل مكتب قناة الجزيرة ومصادرة معداتها

«ميرسك»: أزمة البحر الأحمر ستخفض سعة الشحن في الربع الثاني ما بين 15 و20 في المئة

بوتين يأمر بإجراء مناورات نووية بمشاركة قوات منتشرة قرب أوكرانيا

اجتماع ثلاثي بين رؤساء الصين وفرنسا والاتحاد الأوروبي في «الإليزيه»

الكوريون الشماليون يقسمون على الولاء لكيم

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليميه والدولية.

محليا، قالت صحيفة الراي إن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق له سيغادرون يوم غد الثلاثاء إلى جمهورية تركيا وذلك في زيارة دولة.

عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة الوطن بانطلاق في قاعدة (الملك فيصل) البحرية بالأسطول الغربي بالسعودية يوم الأحد تمرين (الموج الاحمر 7) بمشاركة قوات من الدول المطلة على البحر الأحمر وهي الأردن ومصر وجيبوتي واليمن.

وأوضح قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن منصور الجعيد في بيان صحفي أن تمرين (الموج الأحمر 7) يهدف إلى تعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر وحماية المياة الإقليمية بتطبيق الفرضيات التي جرى التخطيط لها في ثلاثة مؤتمرات تخطيط شارك فيها ضباط من جميع الدول المشاركة ونتج عنها تشكيل القوات ومجموعة من التدريبات التي تشكل جانبا تدريبيا مهما لجميع الدول المشاركة.

وبين أن القوات المشاركة ستنفذ وتطبق على مدى خمسة أيام كافة المفاهيم العسكرية الحديثة من محاضرات إستراتيجية وتمارين تحاكي بيئات قتالية مختلفة تماثل الواقع لتحقيق العمل المشترك والمختلط مثل الحروب السطحية والجوية والحرب الإلكترونية والتصدي لهجوم بالزوارق السريعة.



أوضحت صحيفة القبس دعوة الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين سكان مناطق في شرق رفح، بأقصى جنوب غزة، الى «الإخلاء الفوري» والتوجه نحو وسط القطاع، وذلك في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.

ووجه الجيش في بيان «نداء عاجلا الى كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح بالإخلاء الفوري الى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي»، محذّرا من أنه سيعمل «بقوة شديدة ضد المنظمات الإرهابية في مناطق مكوثكم مثلما فعل حتى الآن».

وأكد أن دعوته السكان في شرق رفح لإخلائها، هي عملية «محدودة النطاق» وموقتة.



وقال متحدث باسم الجيش خلال إيجاز للصحافيين عبر الانترنت «هذا الصباح بدأنا عملية محدودة النطاق لإخلاء مدنيين بشكل موقت من الجزء الشرقي من رفح»، مضيفا «هذه عملية محدودة النطاق».



فيما أشارت صحيفة الراي إلى تصريح قيادي كبير في حركة «حماس» لوكالة رويترز قائلاً إن أمر الإخلاء الإسرائيلي من رفح «تطور خطير وسيكون له تداعياته والإدارة الأميركية تتحمل المسؤولية إلى جانب الاحتلال عن هذا الإرهاب».



وذكرت صحيفة الجريدة أن مجموعة ميرسك للشحن البحري قالت اليوم، إن المتوقع أن تؤدي أزمة حركة شحن الحاويات في البحر الأحمر إلى خفض قدرة القطاع بين الشرق الأقصى وأوروبا بما يتراوح بين 15 و20 في المئة في الربع الثاني من العام.



ولفتت صحيفة الأنباء إلى إدانة قناة الجزيرة أمس ما وصفته بـ «الفعل الإجرامي الإسرائيلي»، في أعقاب تصويت الحكومة الإسرائيلية لصالح قرار إغلاقها في إسرائيل على خلفية تغطيتها للحرب في قطاع غزة.

وقالت القناة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع «إكس» بالعربية: «ندين ونستنكر هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات». وأضافت، ان حكومة نتنياهو قررت بخطوة ممعنة في التضليل والافتراء التصديق على أمر إغلاق مكاتب الجزيرة.وقالت: انه من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتب الجزيرة بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وتابعت في بيانها، ان قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحافيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا.



دوليا، قالت صحيفة الراي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بإجراء مناورات نووية «في المستقبل القريب» تشارك فيها على وجه الخصوص قوات منتشرة قرب أوكرانيا، وذلك رداً على «تهديدات» قادة غربيين لموسكو، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع اليوم.

وأكدت الوزارة في بيان أنه «خلال المناورات، سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات للاستعداد ولاستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية»، مشيرة الى أن التمرين يهدف الى «الإبقاء على جاهزية» الجيش في أعقاب «تصريحات مستفزة وتهديدات بعض المسؤولين الغربيين حيال روسيا».



أشارت صحيفة الجريدة إلى عقد اجتماع ثلاثي بين الصين وفرنسا والاتحاد الأوروبي، في قصر الإليزيه.

وضم الاجتماع الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

قالت صحيفة الوطن إن معهد أبحاث كوري جنوبي قال إن كوريا الشمالية طلبت من مواطنيها أداء قسم الولاء للزعيم كيم جونغ أون في عيد ميلاده، للمرة الأولى منذ توليه السلطة في 2011.

ونشر معهد تنمية الجنوب والشمال، سيول، صوراً يوم الجمعة الماضية لمراسم أداء القسم، وقال إنها كانت على ما يبدو في يوم عيد ميلاد كيم الأربعين في 8 يناير. ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من أداء القسم.

ولم تؤكد كوريا الشمالية رسمياً تاريخ ميلاد كيم أبداً، وعادة ما تقام مراسم قسم الولاء في ذكرى ميلادي والده وجده اللذين سبقاه في الحكم.

وقال المعهد: "اختيار كيم جونغ أون إقامة مراسم قسم الولاء في عيد ميلاده الأربعين، وهو يستهل عامه الثالث عشر في السلطة، ما يشير إلى تحول نحو تأكيد الذات السياسي، والابتعاد عن نهج أسلافه".

وقال رئيس المعهد تشوي كيونغ هوي لرويترز، إن كوريا الشمالية قد تتحرك لإعلان عيد ميلاد كيم مناسبة رسمية في وقت قريب ربما في العام المقبل. وتحكم أسرة كيم الدولة منذ تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية.