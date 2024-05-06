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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبرزها كلاسيكو الدوري السعودي.. مباريات اليوم والقنوات الناقلة

صدى البلد

اليوم الاثنين يشهد عددًا كبيرًا من المباريات المثيرة في مختلف البطولات حول العالم، حيث يتصدر كلاسيكو الهلال والأهلي قائمة المواجهات في دوري روشن السعودي، بالإضافة إلى اختتام جولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 وهنا جدول مواعيد المباريات اليوم والقنوات الناقلة:

**مباريات دوري NILE:**
1. طلائع الجيش مع المصري البورسعيدي - الساعة 7 مساءً، على قناة 1 on time sport.
2. بيراميدز مع مودرن فيوتشر - الساعة 7 مساءً، على قناة 2 on time sport.

**مباريات الدوري الإنجليزي:**
1. كريستال بالاس مع مانشستر يونايتد - الساعة 10 مساءً، على قناة beIN Sports HD 1.

**مباريات الدوري الإيطالي:**
1. ساليرنيتانا مع أتالانتا - الساعة 7 مساءً، على قناة AD SPORTS Premium 1.
2. أودينيزي مع نابولي - الساعة 9:45 مساءً، على قناة AD SPORTS Premium 1.

**مباريات الدوري الفرنسي:**
1. ليل مع ليون - الساعة 10 مساءً، على قناة beIN Sports HD 4.

**مباريات الدوري السعودي:**
1. الأهلي مع الهلال - الساعة 9 مساءً، على قناة SSC1 HD.

**مباريات الدوري التركي:**
1. قونيا سبور مع فناربخشة - الساعة 8 مساءً.
2. أنطاليا سبور مع بينديك سبور - الساعة 8 مساءً.

 

الهلال والأهلي الدوري الايطالي الدوري السعودي الدوري التركي الدوري الانجليزي الممتاز المصري البورسعيدي

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