شاهد.. انتقاد مدير طب بيطري البحر الأحمر لإجراء عملية جراحية لـ"فرخة"

علق الدكتور فتحي سلمي، مدير الطب البيطري في محافظة البحر الأحمر، على إجراء عملية جراحية لـ"فرخة " بتكلفة وصلت لـ 7 آلاف جنيه مصري، بعد وقوعها من السطوح.





وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، "تعلمنا إن العمليات تكون على حسب القيمة الاقتصادية للحيوان، والعمليات تكون للطيور النادرة كالصقور والحيوانات كالخيول وغيرها، لكن حسب التكلفة، وكان من الأفضل توجيه صاحب الفرخة لأوجه أخري".





وأشار الدكتور فتحي سلمي، مدير الطب البيطري في محافظة البحر الأحمر، إلى أن الأطباء الذين أجروا العملية لا يعملون تحت مظلة الحكومة، مستطردًا:" ما المردود الاقتصادي لهذه الفرخة؟".