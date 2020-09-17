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عربات مخصصة للكلاب والقطط المصابة ببتر الساق

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:29 م
صدى البلد
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عادل نصار
عرض برنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، على شاشة "المحور"،  تقريرًا عن صناعة عربات مخصصة للكلاب والقطط التي تعرضت لبتر الساق.


وقال "طارق كيوان"، خلال تصريحات للبرنامج، إنه يصنع عربات مخصصة للكلاب و القطط التي تعرضت لبتر الساق، مضيفًا: "خصصنا من وقتنا كل يوم ساعتين للأعمال الخيرية، وتمت صناعة ساق للكلاب المبتورة، وتم عمل عربات خاصة للكلاب المعاقة والمصابة ببتر".


وواصل: "نقوم بتصنيع هذه العربات لوجه الله.. ونعمل على تنفيذ 1400 عربة، داخل مصر، بجانب 47 عربة خارج مصر فى عدة دول عربية، ويتم تجهيز 10 عربات يوميًا ".

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