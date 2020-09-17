عربات مخصصة للكلاب والقطط المصابة ببتر الساق

عرض برنامج "90 دقيقة" الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش ، على شاشة "المحور"، تقريرًا عن صناعة عربات مخصصة للكلاب والقطط التي تعرضت لبتر الساق.









وقال "طارق كيوان" ، خلال تصريحات للبرنامج، إنه يصنع عربات مخصصة للكلاب و القطط التي تعرضت لبتر الساق، مضيفًا: "خصصنا من وقتنا كل يوم ساعتين للأعمال الخيرية، وتمت صناعة ساق للكلاب المبتورة، وتم عمل عربات خاصة للكلاب المعاقة والمصابة ببتر".









وواصل: "نقوم بتصنيع هذه العربات لوجه الله.. ونعمل على تنفيذ 1400 عربة، داخل مصر، بجانب 47 عربة خارج مصر فى عدة دول عربية، ويتم تجهيز 10 عربات يوميًا ".



