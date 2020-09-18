وزير الإسكان: توريد 3 ملايين عداد مياه مسبق الدفع خلال 4 سنوات

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من الوزارات المعنية في ملف تركيب العدادات الذكية مسبوقة الدفع، في مجالات الكهرباء والغاز والمياه، حيث استعرض آليات شحن هذه العدادات، بطرق الدفع الإلكتروني المختلفة.





واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن خطة الوزارة لتوريد 3 ملايين عداد مياه مسبوق الدفع خلال 4 سنوات لتغطية العدادات المعطلة والحكومية، حيث أشار الوزير إلى أنه تم التعاقد لتوريد 520 ألف عداد مسبوق الدفع قطر ¾ بوصة، وتم توريد نحو 467 ألف عداد منها، وتركيب حوالي 300 ألف عداد.





وأضاف الدكتور عاصم الجزار أنه تم تركيب حوالي 12 ألف عداد بالجهات الحكومية، كما تم طرح مناقصة محدودة للشركات المتخصصة فى هذا المجال لتوريد حوالى عدد 570 ألف عداد قطر ¾ بوصة، وجار طرح مناقصة أخرى بكميات 26.5 ألف عداد بأقطار بوصة، وبوصة وربع، وبوصة ونصف، فضلا عن القيام بتزويد مراكز خدمة العملاء بنقاط الشحن، والتعاقد مع شركات الدفع الإلكتروني.





وحول طرق الشحن لعدادات المياه مسبوقة الدفع، أوضح الوزير أنه تم توريد خوادم Servers بجميع الشركات التابعة، وتحميل وتشغيل برنامج المنظومة بجميع مراكز الشحن الموجودة بمراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة، وستتم عملية الشحن من خلال كروت الشحن المفعلة حاليا بمراكز خدمة العملاء بجميع الشركات التابعة، وعبر شركات الدفع باستخدام تطبيق الهاتف المحمول NFC.





وفيما يتعلق بمزايا العدادات مسبوقة الدفع، نوّه الدكتور عاصم الجزار، خلال التقرير الذي عرضه على رئيس الوزراء، إلى أنها ستساهم في القضاء على أى أخطاء تنتج عن العنصر البشرى مثل تأخر مرور القارئ، وكذلك التخلص من عيوب قراءة العدادات، كما أنه يتيح للمواطن التحكم في الاستهلاك الخاص به ومتابعة استهلاكه، وقيمة المبلغ المتبقي من الشحن.



