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حوادث

ضبط مجرم تخصص فى سرقة السيارات بالقاهرة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:14 م
ضبط مجرم تخصص فى
ضبط مجرم تخصص فى سرقة السيارات
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كتب محمد صبري
تمكن رجال الامن بالقاهرة من ضبط عنصر إجرامى بحوزته سلاح نارى لممارسته نشاط إجرامى فى مجال سرقة بالسيارات.
 
أكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم السيارات بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقة السيارات .

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبطه حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلا ً سيارة "مُبلغ بسرقتها" وبتفتيش السيارة المضبوطة بحوزته عُثر بداخلها على (فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار).

بمواجهته إعترف بمزاولته نشاطًا فرديًا تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" والتصرف فيها بالبيع وأضاف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وإعترف بإرتكاب حادث سرقة سيارة بذات الإسلوب.

تم بإرشاده ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها بمنطقة مؤسسة الزكاة بدائرة قسم  شرطة المرج ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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