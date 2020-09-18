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رياضة

بسبب كورونا.. فريق ألماني يخسر 37 - 0

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:59 م
كرة قدم
كرة قدم
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محمد السعيد
في واقعة غريبة بـ ألمانيا خسر فريق ريبدورف أمام نظيره هولدنشتيدت بنتيجة 37 - 0، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" أن فريق ريبدورف قرر خوض مباراة هولدنشتيدت، خوفا من العقوبة، بعد رفض الاتحاد تأجيلها.

وأضافت الإذاعة البريطانية، أنه على الرغم من سلبية مسحة الفريق المنافس، أن فريق ريبدورف قرر عدم الالتحام مع المنافس مع في أي كرة خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، ليتنهي اللقاء بخسارة ريبدورف بنتيجة 37 - 0، في النهاية.

يذكر أن الحكومة الألمانية تراجعت خلال الساعات الماضية، عن قرار حضور الجماهير لمباريات كرة القدم، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا في المدرجات.

ويشهد اليوم الجمعة، انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الألماني 2020 - 2021، بإقامة مباراة بايرن ميونخ وشالكه، في تمام الثامن والنصف مساء.




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