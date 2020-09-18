تحرير ١٥٠٥ محاضر وضبط ٣ أطنان ونصف دقيق و٤٥٥٠ لتر مواد بترولية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بالإشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدي لظاهرة الغش التجارى.





فيما أكدت وكيل وزارة تموين الشرقية أن الإدارات التموينية المختلفة خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجارى ، شنت حملات مفاجئة على الأسواق ،، وأسفرت عن تحرير ١٥٠٥ محضرًا متنوعًا منها تحرير ١٠١٦ محضرًا للمخابز البلدية والسياحية مابين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة.

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كما تم تحرير ٤٨٩ محضرًا للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للإستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.





وتم ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر منها طن ٣ طن و ٤٥٠ دقيق بلدى مدعم و١٠٠شيكارة ملح و٢٠٤ عبوة زيت و١٥٠٠ كيس فول و٣٠ كرتونه بقسماط و٤٠٠ كيلو رده و١٠٠٠قرص مشبك و٥٠٠ كيلو ارز و٢٠٠كيلو لحوم و٢٤كرتونه دجاج ، بالإضافة إلى ضبط سلع غير غذائية منها ٤٥٠ لتر بنزين ٨٠ و٤١٠٠ لتر سولار .





فيما تستمر مديرية التموين بشن حملاتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.