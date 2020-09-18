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التعليم العالي: القيادة السياسية مؤمنة بمصر الحديثة وحولت الأحلام لواقع.. فيديو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:45 م
د / حسام عبد الغفار
د / حسام عبد الغفار المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي
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محمود محسن
قال الدكتور حسام عبد الغفار المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي أن الدولة في السابق لم تتحرك بشكل حقيقي من أجل تطوير المنظومة التعليمية إلا في خلال الـ الأربع سنوات الماضية، مؤكدا أن أصعب شئ في هذا الموضوع هو وجود بنية تحتية قوية مؤمنة بشكل كامل.

وأضاف عبد الغفار خلال لقاء له لبرنامج صباحنا مصري عبر فضائية صدى البلد أن الدولة كان لها استراتيجية واضحة من أجل التطوير، مشيرا إلى ان تلك الإستراتيجية كان لها جدول زمني من أجل تنفيذها على أرض الواقع.

وتابع  المستشار الإعلامي لوزارة التعليم العالي أن القيادة المصرية وضعت جدول زمني لأغلب المشروعات الكبرى التي تمت، فعلى سبيل المثال عندما تم تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة في سنة وفقا لما حددته القيادة السياسية وأيضا المشروعات والمصانع والسكن العشوائي فكان بخطط تنفيذ.

واشار عبد الغفار إلى ان القيادة السياسية الحالية مؤمنة بمصر الحديثة، مؤكدا أنه لا يكفي أن نحلم فقط ولكن بتنفيذ تلك الأحلام لواقع وهو ماحدث والدولة عملت ككيان واحد.
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