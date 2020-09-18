وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر يشهدان توزيع لحوم صكوك الأضاحي

شهد اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، توزيع ٢ طن من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة كدفعة خامسة ، بواقع ١٠ أطنان للمحافظة حتى الآن.





وذكرت وزارة الأوقاف، أن إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن قد بلغ 675 طنًا هذا وأشاد محافظ البحر الأحمر بعظمة هذا المشروع الذي يعد نقلة حضارية ، فهو من جهة يُعظِّم ثواب المضحي ، كما يعظم أيضًا الانتفاع بكل جزء من أضحيته.





وأكدت عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع .