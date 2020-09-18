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ديني

وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر يشهدان توزيع لحوم صكوك الأضاحي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:51 م
وزير الأوقاف ومحافظ
وزير الأوقاف ومحافظ البحر الأحمر يشهدان توزيع لحوم الصكوك
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عبد الرحمن محمد
شهد اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، توزيع ٢ طن من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة كدفعة خامسة ، بواقع ١٠ أطنان للمحافظة حتى الآن.

وذكرت وزارة الأوقاف، أن إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن قد بلغ 675 طنًا  هذا وأشاد محافظ البحر الأحمر بعظمة هذا المشروع الذي يعد نقلة حضارية ، فهو من جهة يُعظِّم ثواب المضحي ، كما يعظم أيضًا الانتفاع بكل جزء من أضحيته.

وأكدت عدم تصوير أحد عند التوزيع ، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع .

يأتي هذا في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ، وجهدها البنَّاء في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري من الأسر الأولى بالرعاية ، وممن هم أكثر احتياجا.
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