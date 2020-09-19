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جامعة القاهرة في أسبوع: الطلاب الجدد يبدأون التسجيل إلكترونيًا للكشف الطبي .. مواصفات الورقة الامتحانية طبقا للمعايير العالمية .. مستشفي الطلبة تستقبل الطلاب لإجراء الكشف الطبي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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أحمد علام

طلاب جامعة القاهرة الجدد يبدأون التسجيل إلكترونيًا للكشف الطبي

جامعة القاهرة: مواصفات الورقة الامتحانية طبقا للمعايير العالمية

مستشفى الطلبة بالجيزة يستقبل طلاب جامعة القاهرة الجدد لإجراء الكشف الطبي عليهم

 

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، فتح الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل في خدمة الكشف الطبي للطلاب الجدد في 6 كليات هي: الطب البشري، والطب البيطري، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك فور ورود بياناتهم من مكتب التنسيق، حيث تم الانتهاء من رفع وتكويد بيانات الطلاب بكود الجامعة الموحد، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا رفع وتكويد بيانات الطلاب في جميع الكليات المتبقية خلال الساعات القادمة بعد ورودها من مكتب التنسيق.


أكد الدكتور محمد الخشت، استعداد مستشفى الطلبة لاستقبال الطلاب الجدد لعمل الكشف الطبي، لافتًا إلى أنه تم تطوير آليات وإجراءات الكشف الطبي بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم السماح للطلاب بالدخول بدون ارتداء الكمامة الطبية، ومنع تواجد أولياء الأمور لتجنب التزاحم داخل أو خارج المستشفى.


ويستمر الكشف الطبي على الطلاب الجدد، خلال الفترة من 14 سبتمبر الجاري وحتى 24 أكتوبر المقبل، بمقر مستشفى الطلبة في ميدان الجيزة، وفق جدول زمني محدد لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات لتجنب الزحام والتكدس، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة.

 

ويقوم الطلاب الجدد الحاصلون على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 2021/2020 بالدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للكشف الطبي من خلال الرابط التالي: http://www.medcheck.cu.edu.eg

 

ويتم من خلال هذا الرابط؛ تسجيل البيانات، ومعرفة الأوراق المطلوب إحضارها في اليوم المخصص لهم وهي: إثبات الشخصية (الرقم القومي) أو شهادة الميلاد المميكنة، وصورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة، بالإضافة إلى طباعة استمارة الكشف الطبي من الموقع، وسداد مبلغ 20 جنيهًا رسوم الكشف الطبي في أحد منافذ فوري للطلاب (انتظام أو انتساب)، ومبلغ 150 جنيهًا (لطلاب الساعات المعتمدة)، ومبلغ 300 جنيه (للطلاب المقبولين بكلية التمريض )

 

أعلنت جامعة القاهرة أنه من المقرر ان تستمر امتحانات طلاب الدراسات العليا ،  حتى 22 سبتمبر الجاري، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع  توفير المناخ الملائم لتأدية الامتحانات وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الطلاب .


 شار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، مع نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات سير عملية الامتحانات بالجامعة يوميًا للإطمئنان على عدم حدوث أي مشكلات من أي نوع.

 

قال إن الامتحانات تم وضعها وفق المعايير التي أقرها مجلس الجامعة، وأن مواصفات الورقة الامتحانية تطبق للمعايير العالمية وتختبر القدرات المختلفة للطلاب.

 

وكان رئيس جامعة القاهرة، وجه بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه، مؤكدًا أن الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين يأتي في المرتبة الأولى وفوق أي اعتبارات.

 

بدأ مستشفى الطلبة بالجيزة، في استقبال طلاب جامعة القاهرة الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 2021/2020، وإجراء الكشف الطبي لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، كما تضمن الكشف الطبي إجراء تحليل فيروس C.

 

وكان اتحاد طلاب جامعة القاهرة والطلاب القدامى في استقبال الطلاب الجدد للترحيب بهم ومعاونتهم على الانتهاء من إجراءات الكشف الطبي، وقاموا بتوزيع نسخ من أدلة جامعة القاهرة التي صدرت مؤخرًا للتوعية بجائحة فيروس كورونا والوقاية منه، إلى جانب توزيع كتيبات تعريفية تتضمن نبذة عن تاريخ الجامعة وكلياتها.

 

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه تم تطوير آليات وإجراءات الكشف الطبي بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين وتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنع الطلاب من الدخول بدون ارتداء الكمامة الواقية، وعدم السماح بتواجد أولياء الأمور لتجنب التزاحم داخل وخارج المستشفى، مشيرًا إلى إنه تم تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات لتجنب الزحام والتكدس، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة.

 

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم إنشاء ملف صحي للطلاب الجدد يصاحبهم طوال فترة دراستهم بالجامعة، مؤكدًا أن الحالات المصابة سيتم علاجها بالمجان، وأن إصابتهم لا تمثل عائقًا للالتحاق بالجامعة، وذلك في إطار سعي جامعة القاهرة إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها، والحرص على مستقبلهم وسلامتهم.

 

وجه الدكتور محمد الخشت، بتذليل العقبات التي تقابل الطلاب أثناء الكشف الطبي، كما وجه بتعدد عيادات الكشف وتخصيص أماكن مغطاة لاستقبال الطلاب منعًا للتكدس، وتوفير سبل الراحة لهم، مع التشديد على الالتزام بكل إجراءات وإرشادات الأمن والسلامة والمعايير الوقائية.

 

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