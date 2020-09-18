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أخبار العالم

أول رد فعل من الكويت على قرار ترامب منح الشيخ صباح الأحمد وسام الاستحقاق

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:42 م
نائب أمير الكويت
نائب أمير الكويت يشكر ترامب لمنح الشيخ صباح وسام الاستحقاق
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قسم الخارجي
ردا على منح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد وسام الاستحقاق العسكري الأمريكي برتبة قائد أعلى، بعث نائب الأمير وولي العهد، الشيخ نواف الأحمد، برقية شكر إلى رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وفي البرقية، أعرب نائب الأمير الشيخ نواف الأحمد عن شكر الشيخ صباح الأحمد وشعب الكويت للرئيس دونالد ترامب واعتزازهم بمنح أمير الكويت أعلى وسام عسكري يمنح عن جدارة لقائد غير أمريكي تقديرا لجهوده السامية وإنجازاته المتميزة.

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وثمن ولي العهد الكويتي هذا التكريم الرفيع المستوى لما يمثله من تقدير سام من الإدارة الأمريكية لإنجازات الشيخ صباح الأحمد ولجهوده المقدرة لتعزيز السلام الإقليمي والدولي وتقديم الدعم التنموي ولمبادراته الإنسانية المشهود لها في العالم.

وأكد نائب الأمير الكويتي، أن هذا التكريم هو محل اعتزاز وثناء الشعب الكويتي بأسره باعتباره رمزا حيا ومجسدا لعمق أواصر العلاقات التاريخية والراسخة التي تربط الكويت والولايات المتحدة الأمريكية والتي امتدت على مدى عقود.

واعتبر الشيخ نواف أن الخطوة الأمريكية تعد علامة بارزة ومضيئة في مسيرة التعاون القائم بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات والذي يزداد دوما تطورا ونموا وتتويجا لعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما وتحقيقا لمصلحتهما المشتركة.

وكان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس دونالد ترامب سيمنح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسام الاستحقاق الأمريكي.

ومن المقرر أن يتسلم الشيخ ناصر صباح الصباح، ممثل أمير الكويت، وسام الاستحقاق الممنوح للأمير، خلال لقائه مع ترامب في البيت الأبيض مساء اليوم.
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