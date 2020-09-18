محمد موسى يهاجم الهارب محمد علي: أنت متقدرش تقوّم نملة مش مظاهرة

هاجم الإعلامي محمد موسى، الدعوات التخريبية التي أطلقها المقاول الهارب محمد علي للتظاهر ضد الدولة لأهداف خبيثة ومغرضة.





وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "كفاية تجارة بقا هو أنتوا مبتزهقوش كل حاجة بتاجروا بيها.. زي الخمورجي اللي اسمه محمد علي دلدول الإخوان اللي بيتاجر بملف الاعتداء علي أراضي الدولة وبيدعي مرة تانية لتظاهرات يوم 20 الجاري".



