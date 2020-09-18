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توك شو

محمد موسى يهاجم الهارب محمد علي: أنت متقدرش تقوّم نملة مش مظاهرة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:21 م
الإرهابي محمد علي
الإرهابي محمد علي
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عبد الخالق صلاح
هاجم الإعلامي محمد موسى، الدعوات التخريبية التي أطلقها المقاول الهارب محمد علي للتظاهر ضد الدولة لأهداف خبيثة ومغرضة.

وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "كفاية تجارة بقا هو أنتوا مبتزهقوش كل حاجة بتاجروا بيها.. زي الخمورجي اللي اسمه محمد علي دلدول الإخوان اللي بيتاجر بملف الاعتداء علي أراضي الدولة وبيدعي مرة تانية لتظاهرات يوم 20 الجاري".

وتابع، " أنت صحيح عيل أهبل وعايز أقوله هو أنت مصدق نفسك يابني أنت متقدرش تقوم نملة مش تقوم مظاهرة وبعدين مظاهرات أيه ياخونة ياعبدة الدولار ياللي قاعدين تكنزوا والمغيبين اللي هنا مصدقينكوا.. إبقوا قابلوني .. بس وأنتوا جايين لمصر مترحلين جحوركم وهتتحاكموا هتتحاكموا والله لهتتحاكموا وحق مصر منكم مش هيضيع".
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