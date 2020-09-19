طريقة تحضير حشو الكاسترد بالشوكولاتة.. فيديو

تقدم الشيف نرمين هنو طريقة حشو الكاسترد بالشوكولاتة بمذاق لا يقاوم وبشكل شهي ولذيذ.
مقادير حشو الكاسترد بالشوكولاتة
100 جرام بيض
50 جرام كاكاو
50 جرام نشا
700 جرام حليب
70 جرام سكر ملح
300 جرام شوكولاتة داكنة عالية الجودة مبشورة
50 جرام زبدة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
طريقة تحضير حشو الكاسترد بالشوكولاتة
* يسخن الحليب على النار حتى الغليان
* تضاف الشوكولاتة وتقلب حتى تذوب الشوكولاتة
* يمزج النشا والكاكاو بقليل من الحليب، ثم يضاف البيض مع السكر، الملح، الفانيليا
* يوضع القليل من الحليب الساخن على مزيج البيض ويقلب، ثم يوضع على الحليب المتبقي، ويترك مرة أخرى على النار، مع التقليب المستمر، حتى يصبح القوام كريميا
* تضاف الزبدة
* ثم يترك ليبرد تماما