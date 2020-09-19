طريقة تحضير حشو الكاسترد بالشوكولاتة.. فيديو

تقدم الشيف نرمين هنو طريقة حشو الكاسترد بالشوكولاتة بمذاق لا يقاوم وبشكل شهي ولذيذ.

مقادير حشو الكاسترد بالشوكولاتة

100 جرام بيض

50 جرام كاكاو

50 جرام نشا

700 جرام حليب

70 جرام سكر ملح

300 جرام شوكولاتة داكنة عالية الجودة مبشورة

50 جرام زبدة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة تحضير حشو الكاسترد بالشوكولاتة

* يسخن الحليب على النار حتى الغليان

* تضاف الشوكولاتة وتقلب حتى تذوب الشوكولاتة

* يمزج النشا والكاكاو بقليل من الحليب، ثم يضاف البيض مع السكر، الملح، الفانيليا

* يوضع القليل من الحليب الساخن على مزيج البيض ويقلب، ثم يوضع على الحليب المتبقي، ويترك مرة أخرى على النار، مع التقليب المستمر، حتى يصبح القوام كريميا

* تضاف الزبدة

* ثم يترك ليبرد تماما