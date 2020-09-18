AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مفيش حاجة اسمها بروتوكول علاجي على النت.. تحذير عاجل من مكافحة كورونا للمواطنين

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:28 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
عادل نصار
أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، على أن المناعة المكتسبة من فيروس كورونا المستجد تبقى في الجسم لمدة 3 أشهر، مشددًا على أن كل حالة يكون بروتوكول علاجي.

وأضاف حسني، خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور": "مفيش حاجة اسمها بروتوكول علاج على النت حتى لو مكتوب بيد طبيب".

وحذر حسني، من أن بعض الدول المجاورة لمصر أعادت إجراءات الغلق، وذلك بسبب شعور المواطنين بإحساس زائف من الأمان، ما أدى إلى تساهلهم مع الوضع: "عشان مفقدش عزيز أو قريب، لازم أحمي نفسي ومجتمعي من حولي". 

وأشار، إلى أن التكدس لا يمكن قبوله في أي دولة في العالم، موضحًا أنه إذا حدث خلل أو زيادة في الإصابات قد ترجع مصر إلى "المربع صفر": "نحن في مرحلة سيطرة ولسنا في مرحلة انتصار، وبالتالي فلا يجب أن نهمل في التجمعات أو التكدسات أو طلب الرعاية الصحية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: نتوقع الوصول لصفر إصابات بـ كورونا منتصف سبتمبر 2020

نائب مدير حميات إمبابة: الموجة الثانية لكورونا ستكون أشرس.. فيديو

خطر جدا .. استشاري سمنة: مفيش حاجة اسمها حقن تخسيس

مكافحة كورونا: القيادة السياسية مش هتسمح لحد يخبي أعداد وفيات الفيروس

ترشيحاتنا

لاستهداف خليفة البغدادي.. حاملة طائرات وبوارج أمريكية تعبر مضيق هرمز إلى الخليج

بـ الفضي اللامع .. تارا عماد تستعرض جمالها على إنستجرام

الاتحاد الأوروبي يوجه ضربة جديدة لتركيا

بقوة 5.8 ريختر .. زلزال يضرب القاهرة والإسكندرية

فيديو جراف.. لماذا طلبت ياسمين عبد العزيز الطلاق من أحمد العوضي؟

من رفع الأذان إلى رسالة البسملة.. مواقف دينية لـ ملياردير أمريكي أثارت الجدل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الزيتون المخلل للشيف نجلاء الشرشابي

أغربها الخبز.. أطعمة لن تتوقعها تساعدك على النوم سريعا

شاهد.. إطلاق هيونداي توسان 2022 hyundai tucson الجديدة كليا