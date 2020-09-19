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أخبار العالم

فرنسا تطلب من الساسة اللبنانيين تشكيل حكومة دون تأخير

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:55 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وزارة الخارجية الفرنسية، مساء أمس الجمعة إنه ينبغي للقوى السياسية اللبنانية الاضطلاع بمسؤولياتها وتشكيل حكومة على الفور تحت رعاية رئيس الوزراء مصطفى أديب.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول في إفادة صحفية يومية "في الوقت الذي يواجه فيه لبنان أزمة غير مسبوقة، فإن فرنسا تأسف لعدم التزام الساسة اللبنانيين بتعهداتهم التي أعلنوها في أول سبتمبر وفقا للإطار الزمني المعلن".

وأضافت "نحث كل القوى اللبنانية على الاضطلاع بمسؤولياتها والموافقة دون تأخير على تشكيلة مصطفى أديب لحكومة مهام تقدر على تنفيذ الإصلاحات اللازمة للوفاء بتطلعات الشعب اللبناني".

وفي وقت سابق، حث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون نظيره اللبناني ميشال عون في اتصال هاتفي على ضرورة المضي في جهود تشكيل حكومة لإخراج لبنان من أزمته.

وأجرى ماكرون اتصالا هاتفيا بالرئيس اللبناني ميشال عون تحدث فيه عن ضرورة المضي في جهود تشكيل حكومة لإخراج لبنان من أزمته الحالية، وذلك بعد أن وصلت العملية إلى طريق مسدود بسبب خلافات بشأن تولي الحقائب الوزارية الرئيسية.

وأعربت الرئاسة الفرنسية ، الأربعاء، عن "أسفها" لعدم التزام السياسيين اللبنانيين بتعهدات خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى بيروت، لتشكيل الحكومة "خلال 15 يوما".
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