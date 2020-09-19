200 مليار جنيه.. مزايا صندوق مصر السيادي وفوائده الاقتصادية

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" تقريرا رصد خطوات تدشين صندوق مصر السيادى ومميزاته الاقتصادية.









ووفقا للتقرير، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسى أنشأ صندوق مصر السيادى عام 2018 بهدف تعظيم الاستفادة من أصول مصر غير المستغلة.









وقد بلغ رأس مال الصندوق المدفوع 200 مليار جنيه، واستهدفت الدولة الوصول إلى تريليون جنيه خلال 3 سنوات برأس مال مدفوع 5 مليارات جنيه، على أن تدفع الحكومة مليار جنيه والمتبقى يتم سحبه وفقا للحاجة إليه.









وخلال الفترة الماضية، بدأت الدولة فى نقل الأصول غير المستغلة للصندوق بقرارات رئاسية، والتى كان أبرزها مجمع التحرير، ومقر وزارة الداخلية، وتتجه استثمارات صندوق مصر السيادى رغم استقلاليته نحو تقديم الدعم للمصريين، وهو ما اتضح من خطط الصندوق للاستثمار فى القطاع الدوائى، والمخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية.