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مرأة

هل حمام البخار أو الساونا يخلص الجسم من الدهون والوزن الزائد ؟

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:09 م
صدى البلد
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آلاء حسن
قالت الدكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، إن حمام البخار او الساونا او بجامة الساونا تؤدي فقط إلى فقدان سوائل الجسم من ماء وأملاح، ويتم التعويض بعد تناول السوائل مرة أخرى.


وتابعت استشاري التغذية العلاجية، أنه يجب التنويه حول خطورة بجامات الساونا أو ماتسمى بجامات نايلون ‏ تلك الملابس تمنع تبخر العرق ومن ثم تبريد الجسم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم.


وأردفت سهام سوقية، خلال منشور لها على الفيسبوك، أنه الامر يؤدى إلى الإصابة بالضربة الحرارية وهي حالة مرضية تنتج عن ارتفاع درجة حرارة الجسم.


وأضافت أن تبخر العرق مهم جدا من سطح الجسم فهو المسؤول عن تبريد الجلد وفي الرطوبة العالية جدا التي تتسبب بها تلك الملابس لا يتم التبخر. 
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